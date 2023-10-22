Ekonomist Atilla Yeşilada altın yatırımcısını uyardı. Hürmüz Boğazı’nı işaret etti

Ekonomist Atilla Yeşilada, altın konusunda kritik açıklamalarda bulundu.

“BARIŞ HAKİM OLURSA 1900 ALTINA İNEBİLİR”

Yeşilada, gelecek haftalarda yaşanacak olaylara yönelik detayları paylaşırken, "Altında çok sert yükselişler olsa da, 2100-2200 dolarlık rallileri beklemek için henüz erken. Ancak tutunur buralarda ve bence şu anki fiyatlardan alım yapılabilir. Hatta bahsettiğim Orta Doğu'daki soğuk barış hakim olursa 1900 altına yeniden inebilir. O zaman da önemli bir alım fırsatı vermiş olur ancak gelecek 10 yılda jeopolitik risklerin çok yüksek olacağını düşünürsek ve bugünleri arayacağımızı hesaba katarsak altın çok karlı bir yatırım olmaya devam edecek” ifadelerini kullandı.

“HÜRMÜZ BOĞAZINI İÇEREN BİR GERGİNLİK TEHLİKELİ”

Yeşilada ayrıca, “Orta Doğu'da yaşananların çevre ülkelere sıçraması, hele hele petrol üretim merkezlerini, Hürmüz Boğazı'nı içerecek bir gerginliğin meydana gelmesi halinde bırakın riskli yatırım araçlarını, Türkiye ekonomisi bile tedavi edilemeyecek yaralar alır. Fed ve Avrupa Merkez Bankası artık faiz artırmaz ama piyasalarda hala gelecek yıl faiz indirimi olacak yönünde beklentiler var. Bence Fed'in çok uzun süre piyasa beklentisi ne ise onun üzerinde faiz tutacağına hazır olmalıyız. Bütün bunları varlıklara dökmeye başlayalım” ifadelerini kullandı.