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'Üretim bandı yok' iddiaları ardından TOGG'dan paylaşım geldi

Ünlü ekonomist Mustafa Sönmez, 29 Ekim'de açılan ilk elektrikli milli otomobil TOGG'un üretileceği fabrikayla ilgili paylaşımda bulunmuş içerisinin bomboş olduğunu iddia etmişti. TOGG'un hesabından bu iddiayla ilgili paylaşım geldi.

Haber Giriş: 4 Kasım 2022 Cuma - 23:02
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Ekonomist Mustafa Sönmezin TOGG fabrikasında üretim bandı yok iddiaları ardından TOGG dan resmi açıklama geldi

'Üretim bandı yok' iddiaları ardından TOGG'dan paylaşım geldi
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Ekonomist Sönmez, konuyla ilgili kişisel sosyal medya hesabından "Bunların hayatları algı, dalavere. 29 Ekim’i kaçırmayıp güya Togg u tanıttılar.

Tamamen bir sahne atraksiyonu. Ortada üretim bandı falan yok, yakın zamanda olacağı da yok. Sipariş vermişler de rengini Emine hanım ile kararlaştıracaklarmış da…" yorumunu yaptığı bir paylaşımda bulundu.

TOGG'DAN PAYLAŞIM GELDİ

Ortaya atılan bu iddiaların ardından TOGG'un resmi Twitter hesabından paylaşılan tweette, "İnşaata başlangıç töreninden itibaren son gelişmeleri her ayın 18’inde sosyal medya hesaplarımızdan, #Togg Teknoloji Kampüsümüzün son halini 7/24 #HeyeCanlı Youtube kanalımızdan canlı olarak sizlere aktarmıştık. Şimdi de akıllı cihazlarımızın üretim aşamaları ile karşınızdayız. Videomuzun uzun versiyonunu Youtube kanalımızdan izleyebilirsiniz." ifadesi kullanıldı.

TOGG'un uluslararası teknik yeterlilik (homologasyon) testlerinin tamamlanmasının ardından Mart 2023'te trafiğe çıkması bekleniyor.

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Ankaralı
4.11.2022 23:35
Bana biraz anormal geldi.Sanki kişilerin görüntüsü ile fabrikanın çalışır vaziyeti birbirine uymuyor. Fabrika Türkiye dışı da olabilir.Türkiye de olabilir.Türkiye ise ne mutlu bizlere teşekkür ederiz.  
 
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