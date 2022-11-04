TOGG fabrikasının boş olduğunu ortaya çıkaran Mustafa Sönmezden yeni paylaşım geldi

29 Ekim'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, vatandaşların ve çok sayıda basın mensubunun katıldığı görkemli törenle açılışı yapılan ve üretim bandından ilk arabanın indirildiği fabrika boş çıktı.

Fabrikanın boş olduğunu ortaya çıkaran ekonomist Mustafa Sönmez, yeni bir paylaşımda bulundu.

Twitter hesabından paylaşımda bulunan Sönmez, şu ifadeleri kullandı:

"Bekledim ki birileri çıksın hayır orası Togg değil, sizi yanıltmışlar desin. Hayır, çıkmadı; gerçek! Bakın bakalım bir otomobil fabrikasına benziyor mu? Ama AKP başkanı Togg kullanıyor güya, Aliyev’den sipariş alınıyor! Hayatınız dalavere!"