4 Kasım 2022 Cuma
İstanbul Hava durumu İstanbul 20°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Güncel
  • >
  • TOGG fabrikasının boş olduğunu ortaya çıkaran Mustafa Sönmezden yeni paylaşım geldi

TOGG fabrikasının boş olduğunu ortaya çıkaran Mustafa Sönmezden yeni paylaşım geldi

Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açılan TOGG fabrikasının için boş olduğunu ortaya çıkaran ekonomist Mustafa Sönmez, yeni bir paylaşımda bulundu.

Haber Giriş: 4 Kasım 2022 Cuma - 14:04
Takip Et

TOGG fabrikasının boş olduğunu ortaya çıkaran Mustafa Sönmezden yeni paylaşım geldi

TOGG fabrikasının boş olduğunu ortaya çıkaran Mustafa Sönmezden yeni paylaşım geldi
+
Aa
-

29 Ekim'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, vatandaşların ve çok sayıda basın mensubunun katıldığı görkemli törenle açılışı yapılan ve üretim bandından ilk arabanın indirildiği fabrika boş çıktı.

Fabrikanın boş olduğunu ortaya çıkaran ekonomist Mustafa Sönmez, yeni bir paylaşımda bulundu.

Twitter hesabından paylaşımda bulunan Sönmez, şu ifadeleri kullandı:

"Bekledim ki birileri çıksın hayır orası Togg değil, sizi yanıltmışlar desin. Hayır, çıkmadı; gerçek! Bakın bakalım bir otomobil fabrikasına benziyor mu? Ama AKP başkanı Togg kullanıyor güya, Aliyev’den sipariş alınıyor! Hayatınız dalavere!"

 

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

Mehmet
4.11.2022 14:31
😁😁  
 
Adanalı
4.11.2022 14:25
Organize işler bunlar, sülün Osman'a rahmet okutur bunlar, doğruluktan anlamaz seni beni dişler bunlar. Hala uyanamayanlara zurna çaldırmaz bunlar  
 
Yok Canim
4.11.2022 14:07
Buna yazacak yorum yok. Fabrika yok iste. O kadar.  
 
EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Şahan Gökbakar'dan 40 kitap değerinde tek cümlelik açıklama. Her gün Atatürk’e ve cumhuriyete hakaret edilmesine isyan etti
1
﻿Şahan Gökbakar'dan 40 kitap değerinde tek cümlelik açıklama. Her gün Atatürk’e ve cumhuriyete hakaret edilmesine isyan etti
﻿Şahan Gökbakar'dan 40 kitap değerinde tek cümlelik açıklama. Her gün Atatürk’e ve cumhuriyete hakaret edilmesine isyan etti
﻿Prof. Özgür Demirtaş’tan piyasa kulislerini sallayan dolar tahmini. Rekor kıracak
2
﻿Prof. Özgür Demirtaş’tan piyasa kulislerini sallayan dolar tahmini. Rekor kıracak
﻿Prof. Özgür Demirtaş’tan piyasa kulislerini sallayan dolar tahmini. Rekor kıracak
﻿KYK faizleri silindi
3
﻿KYK faizleri silindi
﻿KYK faizleri silindi
﻿Türk futbolunun Avrupa'da tarihi sezonu: 12. sıraya yükseldik
4
﻿Türk futbolunun Avrupa'da tarihi sezonu: 12. sıraya yükseldik
﻿Türk futbolunun Avrupa'da tarihi sezonu: 12. sıraya yükseldik
﻿AKP'nin terörist dedikleri HDP ziyaretinde Selahattin Demirtaş'ın fotoğrafı da asılıydı
5
﻿AKP'nin terörist dedikleri HDP ziyaretinde Selahattin Demirtaş'ın fotoğrafı da asılıydı
﻿AKP'nin terörist dedikleri HDP ziyaretinde Selahattin Demirtaş'ın fotoğrafı da asılıydı
﻿Ekrem İmamoğlu Güldür Güldür'de altılı masaya geldiği skeci izledi. Adaylık göndermesine dikkat çeken tepki
6
﻿Ekrem İmamoğlu Güldür Güldür'de altılı masaya geldiği skeci izledi. Adaylık göndermesine dikkat çeken tepki
﻿Ekrem İmamoğlu Güldür Güldür'de altılı masaya geldiği skeci izledi. Adaylık göndermesine dikkat çeken tepki
﻿CHP'li vekil AKP'li vekile '5 milyon dolar aldın mı?' diye sordu. AKP'li vekil 'TOGG'u durduramazsınız' diye yanıt verdi
7
﻿CHP'li vekil AKP'li vekile '5 milyon dolar aldın mı?' diye sordu. AKP'li vekil 'TOGG'u durduramazsınız' diye yanıt verdi
﻿CHP'li vekil AKP'li vekile '5 milyon dolar aldın mı?' diye sordu. AKP'li vekil 'TOGG'u durduramazsınız' diye yanıt verdi
﻿Aydın Koçarlı Belediyesi 8 işçi alacak
﻿Aydın Koçarlı Belediyesi 8 işçi alacak
﻿Aydın Koçarlı Belediyesi 8 işçi alacak
﻿Kuş gribi alarmı
﻿Kuş gribi alarmı
﻿Kuş gribi alarmı
﻿Flamengo'nun Başkanı Ronaldo için sessizliğini bozdu: Nereye koyacağız
﻿Flamengo'nun Başkanı Ronaldo için sessizliğini bozdu: Nereye koyacağız
﻿Flamengo'nun Başkanı Ronaldo için sessizliğini bozdu: Nereye koyacağız
﻿Galatasaray Beşiktaş'a fark attı
﻿Galatasaray Beşiktaş'a fark attı
﻿Galatasaray Beşiktaş'a fark attı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.