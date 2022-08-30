30 Ağustos 2022 Salı
İstanbul Hava durumu İstanbul 28°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Ekonomi
  • >
  • Selçuk Geçer doların çıkacağı fahiş fiyatı açıkladı

Selçuk Geçer doların çıkacağı fahiş fiyatı açıkladı

Ekonomist Selçuk Geçer'den korkutan dolar açıklaması. Dış ticaret açığı rakamları üzerinden yaptığı analiz yapan Selçuk Geçer dolar uyarısında bulundu. Fiyat da veren Geçer "dolar büyük patlayacak"dedi

Haber Giriş: 30 Ağustos 2022 Salı - 10:23
Son Güncelleme: 30 Ağustos 2022 Salı - 11:50
Takip Et

Ekonomist Selçuk Geçer doların bilerek fahiş fiyata çıkarılacağını açıkladı: Dolar kurunu 35 liraya çıkaracaklar

Selçuk Geçer doların çıkacağı fahiş fiyatı açıkladı
+
Aa
-

Ekonomist Selçuk Geçer'den korkutucu dolar uyarısı. Dolar kuru üzerine yaptığı tahminlerle adından söz ettiren ekonomist Selçuk Geçer son konuşmasında “Uyarıyorum dolar büyük patlayacak” ifadelerini kullandı.

Selçuk Geçer TÜİK tarafından açıklanan dış ticaret rakamları üzerinden bir dolar kuru yorum gerçekleştirdi. Geçer analizinde Dış ticaret verilerinden inanılmaz bir artış olduğunu belirtirken bu durumun dolar kurundaki kırılganlıkların daha artacağına işaret ettiğini belirtti.

"DOLAR KURUNU 35 TL’YE KADAR ÇIKARACAKLAR"

Geçer dolar kurunun büyük patlayacağını ifade ettiği analizinde şunları söyledi:

"Temmuz ayı ithalat verilerine baktığımız zaman bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 41.4 , oranında artmış. Arada neredeyse 30 puanlık bir fark var. İthalatla ihracat arasında önümüzdeki dönemde de dış ticaret açığının dolayısıyla cari artacağını, doları olan ihtiyacın her geçen gün biraz daha artacağını, dolar kıtlığı oluşacağını ve dolayısıyla dolarda büyük bir kırılmayla karşı karşıya olduğumuzu bizlere gösteriyor. Temmuz ihracat 18 milyar 551 milyon dolar. Temmuz ithalat 29 milyar 240 milyon dolar. Bunu böyle uzun uzun anlatıyorum ama önemli. Çünkü dış ticaret açığının bu kadar rekor düzeyde artıyor olması önümüzdeki dönemde dolardaki kırılmanın kaçınılmaz olduğunu gösteriyor "

Selçuk Geçer AKP'nin ekonomi yönetiminin ekonomik krizden çıkış olarak dolar kurunu daha da yukarı çekerek ithalat ihracat açığını kapatma yoluna gitmeye çalışacağını ifade ederken dolar kurunu 30 – 35 TL bandına kadar çıkarmayı deneyeceklerini belirtti.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

Ramiz Ağa
30.08.2022 12:24
Amaç ülkeyi ekonomik enkaz hâline getirmek #gideceklerini biliyorlar  
 
EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Herkes memleketinde yaşarsa Türkiye’nin en kalabalık ili hangisi olur: İstanbul bakın kaçıncı sıraya düştü
1
﻿Herkes memleketinde yaşarsa Türkiye’nin en kalabalık ili hangisi olur: İstanbul bakın kaçıncı sıraya düştü
﻿Dünyanın en havalı caddeleri belli oldu: Listede Türkiye’nin bir caddesi de var
2
﻿Dünyanın en havalı caddeleri belli oldu: Listede Türkiye’nin bir caddesi de var
﻿Denizde panik: Yolcu gemisi alev aldı
3
﻿Denizde panik: Yolcu gemisi alev aldı
﻿Anket sonuçları açıklandı: Erdoğan'a memleketinden büyük şok
4
﻿Anket sonuçları açıklandı: Erdoğan'a memleketinden büyük şok
﻿Emekliler kıyameti kopartacak. Akbank emekli maaş promosyon uygulamasına son veriyor
5
﻿Emekliler kıyameti kopartacak. Akbank emekli maaş promosyon uygulamasına son veriyor
﻿Tarihçi Ümit Doğan Adnan Menderes döneminde satılan camilerin belgelerini yayınladı
6
﻿Tarihçi Ümit Doğan Adnan Menderes döneminde satılan camilerin belgelerini yayınladı
﻿Oğuzhan Koç'un kütük gibi ayakkabısının fiyatı ortaya çıktı. Yok artık bu kadar mı yani?
7
﻿Oğuzhan Koç'un kütük gibi ayakkabısının fiyatı ortaya çıktı. Yok artık bu kadar mı yani?
﻿WhatsApp'ta yeni dönem: İnternet alışverişi özelliği geliyor
﻿WhatsApp'ta yeni dönem: İnternet alışverişi özelliği geliyor
﻿WhatsApp'ta yeni dönem: İnternet alışverişi özelliği geliyor
﻿160 yıl önce batmıştı. Kaybolan geminin sırrı çözüldü
﻿160 yıl önce batmıştı. Kaybolan geminin sırrı çözüldü
﻿160 yıl önce batmıştı. Kaybolan geminin sırrı çözüldü
﻿Zonguldak Alaplı Belediyesi 12 işçi alacak
﻿Zonguldak Alaplı Belediyesi 12 işçi alacak
﻿Zonguldak Alaplı Belediyesi 12 işçi alacak
﻿Dünyanın en büyük elektronik pazarı kapatıldı
﻿Dünyanın en büyük elektronik pazarı kapatıldı
﻿Dünyanın en büyük elektronik pazarı kapatıldı
﻿Valencia'dan kırmızı kart açıklaması: Tepki gösterdi
﻿Valencia'dan kırmızı kart açıklaması: Tepki gösterdi
﻿Valencia'dan kırmızı kart açıklaması: Tepki gösterdi
﻿Serinlemek için girdiği kanalda boğuldu
﻿Serinlemek için girdiği kanalda boğuldu
﻿Serinlemek için girdiği kanalda boğuldu
﻿Dört büyükler Zafer Bayramı'nı kutladı
﻿Dört büyükler Zafer Bayramı'nı kutladı
﻿Dört büyükler Zafer Bayramı'nı kutladı
﻿Trabzon Hayrat Belediyesi personel alacak
﻿Trabzon Hayrat Belediyesi personel alacak
﻿Trabzon Hayrat Belediyesi personel alacak
﻿Yok artık! Damat işkencesinin böylesi: Vinçte sallandırdılar
﻿Yok artık! Damat işkencesinin böylesi: Vinçte sallandırdılar
﻿Yok artık! Damat işkencesinin böylesi: Vinçte sallandırdılar
﻿TFF'den Zafer Bayramı mesajı
﻿TFF'den Zafer Bayramı mesajı
﻿TFF'den Zafer Bayramı mesajı
﻿Kapadokya ay yıldızlı bayraklarla donatıldı
﻿Kapadokya ay yıldızlı bayraklarla donatıldı
﻿Kapadokya ay yıldızlı bayraklarla donatıldı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.