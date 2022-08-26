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Selçuk Geçer altın ve dolar için yeni zirveyi açıkladı. Bu seviyede kalırsa öpüp başınıza koyun dedi

Ekonomist Selçuk Geçer, "Dolar yılı 25 -30 TL seviyelerinde tamamlarsa, öpüp başınıza koyun" dedi.

Haber Giriş: 26 Ağustos 2022 Cuma - 13:59
Son Güncelleme: 26 Ağustos 2022 Cuma - 14:01
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Ekonomist Selçuk Geçer altın ve dolar için yeni zirveyi açıkladı. Dolar 30 TL'yi bulabilir

Selçuk Geçer altın ve dolar için yeni zirveyi açıkladı. Bu seviyede kalırsa öpüp başınıza koyun dedi
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Ekonomist Selçuk Geçer, resmi Youtube kanalında yayımladığı videoda dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Dolardaki artışın devam edeceğini belirten Geçer, "Dolar yılı 25 -30 TL seviyelerinde tamamlarsa, öpüp başınıza koyun" dedi.

"YÜKSELİŞ SÜRECEK"

Fed'in faiz kararlarını değerlendiren ekonomist Selçuk Geçer, üst üste 75 baz puan artıran Fed'in geri fren yapacağını ve faiz konusunda kısmaya gideceğini kaydetti.

Yaptığı açıklamada dolara olan eğilimin son dönemlerde azaldığını ve altına eğilimin arttığını kaydeden Selçuk Geçer, doların yükselişine oranla gram altının da yükseleceğini dile getirerek, yeni seviyeleri de paylaştı. Geçer, "Dolarda o beklenen yükseliş geldiğinde gram altın 1200 lira yıl sonunda 1500 seviyeleri test edecek. Dolar 20 TL ons altın 1800 olduğunda. Altın yükselmeye devam edecek" dedi.

Yaptığı açıklamada dünyada yaşanan ekonomik krizin sonuçlarının Türkiye için ağır olacağını kaydeden Selçuk Geçer, yaşanacak olan krizin derinleşmesi halinde 1000 TL seviyelerinde olan gram altının 2000 TL'lere çıkacağını iddia etti.

“TÜRKİYE EKONOMİSİNE CİDDİ ZARARLAR DOĞACAK”

Geçer, gerilim sonucunda dirençlerin şimdiden zorlanmaya başladığını dile getirerek, söz konusu bu durumun Türkiye ekonomisine ciddi zararlar doğuracağını belirtti.

Türkiye'nin makro ekonomi alanında çok kötü olduğunu kaydeden Selçuk Geçer, ekonomik güvenin son 17 senede en diplerde olduğunu ve artık şu dönemde en değerli şeyin ise nakit olduğunu dile getirerek, "Nakitte kalanlar şanslı olacak" dedi. Geçer ayrıca "Enflasyonun olduğu ortamlarda önce konut fiyatları yükseliyor gibi olur ama sonra bir tepe taklak oluyor. Dikkatli olmanız gerekiyor" diye konuştu.

ENFLASYON 3 HANELİ OLACAK

Resmi olarak açıklanan enflasyon rakamlarının gerçeği yansıtmadığını kaydeden Selçuk Geçer, gerçek enflasyonda karşılık gelen doların 37 TL olduğunu söyledi.

Geçer, yeni açıklanan enflasyonun ise 40 liraya denk geldiğini söyledi. Dolar hakkında yüksek tahminleri ile bilinen Selçuk Geçer bu defa ise doların göreceği korkunç rakamı söyledi. Enflasyonun toparlanmaması halinde doların 3 hanelere gideceğini her seferinde kaydeden Selçuk Geçer, 100 TL'ye dikkat çekti. Yayımladığı Youtube videosunda 1994 krizine vurgu yapan Geçer, o dönemlerde 8 bin liralık dolar kurunun 48 bin liraya çıktığını ve sonrasında 1 milyon 600 lira olduğunu kaydetti.

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GüldürGüldür
26.08.2022 14:35
Güldür Güldürcüler,Ali Sunal, neden görmüyorsunuz Selçuk Geçer'i. Sizin ekiptekilerden daha az mı kömik? Bir şans verseniz ne olur?  
 
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