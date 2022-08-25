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Selçuk Geçer bir dairenin gerçek maliyetini açıkladı

Ekonomist Selçuk Geçer, inşaat maliyetleriyle, satışa sunulan evlerin fiyatlarını kıyasladı. 700 bin TL maliyeti olan evin 5 milyon TL'ye satışa sunulduğunu açıklayan Geçer "İşte yediğimiz kazığın resmi" yorumunu yaptı.

Haber Giriş: 25 Ağustos 2022 Perşembe - 14:00
Son Güncelleme: 25 Ağustos 2022 Perşembe - 17:16
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Ünlü ekonomist Selçuk Geçer bir dairenin gerçek maliyetini açıkladı. Peki bu soyguna kim izin veriyor 

Selçuk Geçer bir dairenin gerçek maliyetini açıkladı
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Son 1 yılda şehir ve semtine göre ücretleri 2 ila 5 katına çıkan daire fiyatları, ev sahibi olmak isteyenlerin hayallerinden bile çıktı. 

Ünlü ekonomist Selçuk Geçer, sosyal medya hesabı twetter'dan yaptığı ev maliyetleri ile satış fiyatlarını kıyaslayan paylaşımı büyük ses getirdi. 

Selçuk Geçer'in büyük ses getiren paylaşımı şöyle: 

"Hazine ve Maliye Bakanlığı 2023 inşaat maliyetlerini açıkladı. 
100 metrekare net 3+1 evin maliyeti 236 bin 700 TL.
Arsa bedeline de 300 bin koyalım. Toplam 536 bin 700 TL. 
Ivırı zıvırı toplam 700 bin TL
Aynı evin satış bedeli 5 milyon TL
İŞTE YEDİĞİMİZ KAZIĞIN RESMİ"

Selçuk Geçer'in paylaşımını görenler "Bu soyguna kim izin veriyor" yorumunu yaptı. 

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yurdum insanı
25.08.2022 17:54
arsa sahibi müteahhite yüzde 50 ye veriyor toplam 470bin tl maliyet. 2 milyondan aşağı ev yok büyükşehir merkezlerde. Yabancıyla başbaşa yarıştırılıyoruz bizde dolar yok TL değer kaybediyor.  
 
Ramiz Ağa
25.08.2022 16:57
Hani bir şarkı vardı "-yakar giderim"  
 
MKA
25.08.2022 16:51
Çok doğru. Kullanılan malzemeye göre ortalama maliyeti metrekare başına 6000-7000 TL arasında  
 
TÜM YORUMLAR (11)
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