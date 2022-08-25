Selçuk Geçer bir dairenin gerçek maliyetini açıkladı

Son 1 yılda şehir ve semtine göre ücretleri 2 ila 5 katına çıkan daire fiyatları, ev sahibi olmak isteyenlerin hayallerinden bile çıktı.

Ünlü ekonomist Selçuk Geçer, sosyal medya hesabı twetter'dan yaptığı ev maliyetleri ile satış fiyatlarını kıyaslayan paylaşımı büyük ses getirdi.

Selçuk Geçer'in büyük ses getiren paylaşımı şöyle:

"Hazine ve Maliye Bakanlığı 2023 inşaat maliyetlerini açıkladı.

100 metrekare net 3+1 evin maliyeti 236 bin 700 TL.

Arsa bedeline de 300 bin koyalım. Toplam 536 bin 700 TL.

Ivırı zıvırı toplam 700 bin TL

Aynı evin satış bedeli 5 milyon TL

İŞTE YEDİĞİMİZ KAZIĞIN RESMİ"

Selçuk Geçer'in paylaşımını görenler "Bu soyguna kim izin veriyor" yorumunu yaptı.