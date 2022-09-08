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Selçuk Geçer doların göreceği yeni zirveyi açıkladı

Yaptığı dolar tahminleri nedeniyle hakkında suç duyurusunda bulunulan ünlü ekonomist Geçer "İhracat azalıyor, ithalat artıyor. Bu da büyük bir dış ticaret açığına neden oluyor. Net bir kırılma ile karşılaşabilir. Yüzde 100'lük bir hareket gelebilir. Bu kaçınılmaz" dedi.

Haber Giriş: 8 Eylül 2022 Perşembe - 11:51
Son Güncelleme: 8 Eylül 2022 Perşembe - 12:39
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Ünlü ekonomist Selçuk Geçer kendini tutamadı yine söyledi. Doların göreceği yeni zirveyi açıkladı

Selçuk Geçer doların göreceği yeni zirveyi açıkladı
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Milli Gazete'nin haberine göre, ekonomist Selçuk Geçer, "Uyarıyorum" diyerek  dolar kıtlığının derinleşeceğini öne sürdü. Daha önce yaptığı dolar tahminleri nedeniyle hakkında suç duyurusunda bulunulan Geçer, yüzde 100 dolar patlamasına hazır olun uyarısı yaptı. İşte, Selçuk Geçer'in o tahminleri:

DOLAR KITLIĞI UYARISI

Geçer "İhracatımız her geçen gün bir daha daralmaya devam ediyor. Önümüzdeki dönem dış ticaret açığının artacağını dolaysıyla dolara olan ihtiyacın her geçen gün daha da artacağını, dolar kıtlığı oluşacağını ve dolarda büyük bir kırılma ile karşı karşıya olduğunu bize gösteriyor" dedi.

Ekonomist Selçuk Geçer "İhracat azalıyor, ithalat artıyor. Bu da büyük bir dış ticaret açığına neden oluyor. 50 milyar dolar kapatmak için dövizi yükseltmek gerekli. Bunu da geçen yıl yaptılar. Bu sene de bunu daha agresif bir şekilde yapacaklar. Bu da bizi 110 ila 120 milyar dolar dış ticaret açığına götürür. Türkiye'den para kaçışı da var. Kredi notlarımız patır patır düşürür. Ekonomik krizden ekonomik krize koşarsınız. Merkez bankasının faiz indirmesinin nedeni buydu" diye konuştu.

DOLAR KURU FIRLAYACAK

"Kıtlaşan dolar hem piyasada hem ekranda sert bir şekilde gitmesine neden olacak" diyen Selçuk Geçer "Kurun yukarı doğru fırlaması enflasyonun yükselmesine ve işsizlik furyasını beraberinde getirecek. İnsanlar fakirleşirken bankacılık sektörü karını katlamaya başladı. En çok vatandaş kaybedecek. Türkiye'deki yoksulluk sınırı asgari ücretin 4 katı" dedi.

Selçuk Geçer "Bu dış ticaret açığı ile bu kısa vadeli borçlarla dolar kıtlığıyla önümüzdeki çok agresif hareketleri görebiliriz. Yükselmelerden bahsetmiyorum. Net bir kırılma ile karşılaşabilir. yüzde 100'lük bir hareket gelebilir. Bu kaçınılmaz" diye konuştu.

 

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Kenan
8.09.2022 12:41
Hiç bir dediği tutmadı Bu adamı parlatıp durmayın  
 
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