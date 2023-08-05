Ekonomist Selçuk Geçer'den ev ve araba sahibi olmak isteyenlere kritik uyarı: Birinin fiyatı uçacak diğeri çakılacak

Pandemi ve deprem sonrasında konut piyasasında fiyatlar sürekli artış gösterirken ünlü ekonomist Selçuk Geçer, ev ve araç fiyatlarında beklenen seyri açıkladı.

Ekonomist Selçuk Geçer'den ev ve araba sahibi olmak isteyenlere kritik uyarı: Birinin fiyatı uçacak diğeri çakılacak

Ünlü ekonomist Selçuk Geçer ekonomik koşulların her geçen gün biraz daha zorlaştığı bu dönemde ev ve otomobil sahibi olmak isteyenlere seslendi.

Özellikle k Şubat depreminin ardından konut fiyatları ve 2. elde dahi el yakan otomobil fiyatları için ekonomist Geçer, fiyatlarda beklenen değişimi açıkladı.

“ARABA FİYATLARI UÇACAK”

Geçer, sıfır ya da 2. el otomobil almayı düşünen vatandaşlara, dünyanın otomobil sektörü için üretim üssü olan ülkelerdeki maliyetlerin arttığını ve bunların fiyatlara yansıyacağını hatırlattı. Hükümetin araçlardaki fiyat yükselişinin önüne geçmek için getirdiği 6+6 kuralı sonrası açıklamalarda bulunan Geçer, küresel çapta yaşanan üretim sorunlarının da hesaba katılması gerektiğini söyledi.

“EV FİYATLARI ÇAKILACAK”

Araç fiyatlarının artacağını söyleyen Geçer, konut fiyatlarında ise bir düşüş beklediğini belirtti. Seçimlere yönelik olarak hükümetin açıkladığı TOKİ projesinin fiyatları bir nebze düşüreceğini belirten Geçer, konutta yaşanacak talep azlığı nedeniyle fiyatlarda gerileme görülebileceğini belirterek, ''Araba uçacak, konut çakılacak'' uyarısı yaptı.

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