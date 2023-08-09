Selçuk Geçer iktidarın dolara nasıl müdahale edeceğini açıkladı: Akla gelmeyeni yapacaklar

Doların 27 lirayı geçmesinin ardından ekonomist Selçuk Geçer iktidarın dolar planını açıkladı. Geçer akla gelmeyenin yapılacağını açıkladı.

Selçuk Geçer iktidarın dolara nasıl müdahale edeceğini açıkladı: Akla gelmeyeni yapacaklar

Seçim sonrası dolar aldı başını gitti. İbresi sürekli yukarı yönlü olan dolar birçok yatırımcı için tercih edilen bir araçken ekonomistlerden dolarla ilgili yorum ve tavsiyeler gelmeye devam ediyor.

Dolar kuruna yeni bir müdahale beklediğini açıklayan Selçuk Geçer iktidarın bunu nasıl yapacağını da açıkladı.

27 ay sonra faiz politikasında yaşanan bir ilk ile Merkez Bankası faizleri yükseltme kararı almıştı. Alınan karardan sonra dolar fiyatları hızla ivme kazandı. Karar, TL'de değer kaybının devam etmesini sürdürürken izlenecek yol en çok merak edilen konular arasında yer alıyor. Ünlü Ekonomist Selçuk Geçer, doların seyri ile ilgili önemli paylaşımlarda bulundu.

Döviz hesabı olan vatandaşlar için önemli bilgilere paylaşan Ekonomist Selçuk Geçer, ek vergi getirilebileceği iddialarını öne sürdü. Konu hakkında açıklamalarda bulunan Geçer, şu ifadeleri aktardı:

“Bankalardaki döviz hesaplarına vergi gelecek diyorlar. Vergi gelebilir arkadaşlar. Daha önce de böyle bir takım hatalar yapıldı. Bu hatayı yaptığınız an itibariyle kayıt dışını artırırsınız. Millet parasını bankadan çeker. Bir kereye mahsus o vergiyi öder, parasını yastık altına götürür ve ondan sonra piyasa ile banka arasındaki makas açılmaya başlar.”

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