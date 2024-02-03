Ekonomistler gönderilen Gaye Erkan'ın ardından neler dedi

Eski Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan’ın görevinden alınmasının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlanan karar ile başkanlık görevine Fatih Karahan atandı. Ekonomistlerden gönderilen Gaye Erkan’ın ardından sosyal medya platformu X’den ard arda açıklama geldi. İşte ekonomistlerin X paylaşımları…

KOZANOĞLU: NABUİLLİNA6, POWELL 5 TCMB BAŞKANI ESKİTTİ

Ekonomist Prof. Dr. Hayri Kozanoğlu, sosyal medya platformu X’den görevden alınan eski Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan ile ilgili bir paylaşımda bulundu. Kozanoğlu, paylaşımında; “Rus Merkez Bankası başkanı Nabuillina 6, ABD FED başkanı Powell 5,TCMB başkanı eskitti!” diyerek ironide bulundu.

SÖNMEZ: TEK ADAM KİBRİNİN YENİ BİR ÖRNEĞİ

Ekonomist Mustafa Sönmez ise, Erkan’ın görevden alınması ile ilgili X’den paylaşım yaptı. Sönmez, “Hafize Erkan’ın azliyle sonuçlanan sürecin makro politikalarla ilgili olduğu sanılmasın. Erkan fiyaskosu,yanlış insan istihdamının, tek adam kibrinin yeni bir örneği. İyi diploma, başarılı yöneticilik getirmiyor her zaman. Liyakat bu ikisinin birleşimi. Ama Erdoğan’da bu basiret yok” ifadesini kullandı.

BİNGÖL: ARTIK FAİZ ARTIRIMI YOK

Ekonomist Ozan Bingöl’de X’den yaptığı eski TCMB Başkanı Hafize Gaye Erkan paylaşımında, “Tüm faiz artışlarını bir kişiye yaptırıp yolladılar! Artık faiz artırımı yok, yeni başkan tertemiz bir sayfa ile yoluna devam edebilir…” değerlendirmesinde bulundu.

EĞİLMEZ: MERKEZ BANKASI BAŞKANI İSTİFA ETMEDİ, GÖREVDEN ALINDI

Ekonomist yazar Mahfi Eğilmez de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Erkan’ın istifa etmediğini görevden alındığını söyledi. Eğilmez yaptığı paylaşımda şunları anlattı: “Bir yanlışı düzeltelim: Merkez Bankası Başkanı İstifa etmedi, görevden alındı. İstifa, bir çeşit başkaldırıdır ve öyle herkesin harcı değildir. Bu konudaki yazımı bir kez daha paylaşayım:”

GÜNDOĞDU: ERKAN YAZAR YA DA DANIŞMAN OLSA BİZ BUNLARI BİLMEZDİK

Ekonomist Ozan Gündoğdu da, Erkan ile ilgili sosyal medya üzerinden şu paylaşımda bulundu: “İlk kez bir Merkez Bankası başkanı hakkındaki iddialar üzerine istifa ediyor. İddia ne? Babası haddini aşmış, kurumda yöneticilik taslamış. Bu mu skandal? Norveç, İsveç standartlarında skandaldır, kabul. Ama biz bu meblağ ile ağzımızı çalkalarız. Biz yıllardır sıfatının ne olduğunu bilmediğimiz Bilal Erdoğan’ı protokolde ağırlayan bir milletiz. Gaye Erkan Yeni Şafak yazarı olsa ya da Erdoğan’ın danışmanı olsa biz bunları bilmezdik bile…”