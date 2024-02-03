Yılmaz Özdil Erdoğan'ın seçtiği kurbanı açıkladı

Gazeteci Yılmaz Özdil, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanlığı'na 8 Haziran 2023'te getirilen Hafize Gaye Erkan'a neden güle güle dendiğini yaptığı bir cümlelik paylaşımla anlattı. Hafize Gaye Erkan, TCMB'nin başına getirildiğinde faiz yüzde 8,5'a kadar geri çekilmiş, enflasyon füze gibi fırlamıştı. Erkan altı aylık dönemde politika faizini yüzde 8,5'tan yüzde 45'a kadar çıkarmıştı. Hem yurt içinden hem de yurt dışından faiz artışlarının artık sonuna gelindiğini sinyalleri verildi. İşte o sinyallerin ardından Yılmaz Özdil, Hafize Gaye Erkan'ın kurban seçildiğini ve onun için de güle güle dendiğini anlattı.

Yılmaz Özdil'in paylaşımı şöyle:

"Asrın liderimiz faize karşıymış gibi göründüğü için, kendini kurtarıcı zannederek faiz artışını yapacak birine ihtiyaç vardı, bakın görüyorsunuz karışmıyoruz deyip, güzel güzel faiz artışını yaptırdılar, faiz artışı sona erince, güle güle."