Ekonomistten çarpıcı tahmin: Böyle devam ederse sadece 500 lira değil, 1000 liralık banknotu da görürüz

Enflasyonun geldiği son durumla ilgili çarpıcı bir yorum geldi. Ekonomist Dr. Murat Kubilay, 1000 liralık banknotu bile görebileceğimizi söyledi.

Ekonomistten çarpıcı tahmin: Böyle devam ederse sadece 500 lira değil, 1000 liralık banknotu da görürüz

Ekonomist Dr. Murat Kubilay, "Şu anda 5 TL’nin de satın alma gücü kalmadığı için 500 TL banknotları beklemek gerekiyor. Ama şunu ifade edeyim; süreç böyle giderse iktidar değişsin ya da değişmesin sadece 500 TL değil, biz 1000 TL’yi de görürüz" dedi.

Euronews Türkçe'deki habere göre ekonomistler mevcut durumun sürdürülebilir olmadığını belirterek, 500'lük yeni banknot basımının artık kaçınılmaz olduğu görüşünde. TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı ve AKP Bingöl Milletvekili Cevdet Yılmaz ise ''500 liralık banknotlara Türkiye'nin ihtiyacı yok'' diyor.

"ÖNCELİKLE 5 TL KAĞIT PARANIN DEMİR PARAYA ÇEVRİLMESİ GEREKİYOR"

Kubilay, "Türkiye’de altılı para sistemi uygulanıyor. Yani altı demir para, altı da banknot oluyor. Şimdi 500 TL banknot için öncelikle 5 TL kağıt paranın demir paraya çevrilmesi gerekiyor" bilgisini verdi.

Bunu çevirirken başka bir demir paranın elimine edileceğini belirten Kubilay, uzun yıllardır Türkiye’de uygulandığı için bunun kanunla yapılabileceğini söylüyor.

Yeni banknotlar için hazırlık olduğu yönündeki konuşmalara dikkat çeken Kubilay, "Şu anda 5 TL’nin de satın alma gücü kalmadığı için 500 TL banknotları beklemek gerekiyor. Ama şunu ifade edeyim; süreç böyle giderse iktidar değişsin ya da değişmesin sadece 500 TL değil, biz 1000 TL’yi de görürüz" ifadelerini kullanıyor.

"90'LARI ANIMSATIR"

Dr. Murat Kubilay, halihazırda böyle bir hazırlığın olduğunu fakat bu sürecin seçim sonrasına bırakılacağını ifade ediyor.

Kubilay, seçim öncesi böyle bir adımın 90’lı yılları anımsatacağını dile getiririyor:

"90’lı yıllarda üst üste yaşanan yüksek enflasyondan dolayı yeni para basımları yaşandı. 20 bin lira ile başlayan süreç 50 bin, 100 bin ile devam etti. Günün sonunda bu paralarla sadece ekmek alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan bu dönemi kötülüyor ve aynı duruma kendisinin düştüğünü ifade etmek istemiyor. O nedenle yeni banknotlar seçim sonrasına kaldı."

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