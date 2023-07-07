Piyasadaki gıcır gıcır 200 TL'lerin sırrı çözüldü

Merkez Bankası’nın verilerine göre, en büyük banknot olan 200 TL basımında rekor kırıldı.

Piyasadaki gıcır gıcır 200 TL'lerin sırrı çözüldü

Dolar, Euro ve birçok para birimi karşısında Türk Lirası değer kaybetmeye devam ediyor.

Cumhuriyet'ten Serhat Aligil'in haberine göre, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası’nın verilerine göre, haziran ayında 200 TL’lik banknot basımı yıllık bazda yüzde 135 artış gösterdi.

Merkez Bankası’nın Haziran 2023 sonu itibarıyla yayımladığı verilere göre, tedavüldeki “200 TL” sayısı Haziran 2022’ye (yıllık) kıyasla yüzde 135, Mayıs 2023’e (aylık) kıyasla yüzde 36 artışla 1 milyar 598 milyon 802 bin 579 adede ulaştı.

Bunun yanında “100 TL” sayısı aylık yüzde 31, yıllık yüzde 35 artışla 1 milyar 588 milyon 528 bin 606 adede çıktı.

200-tl-222201866.jpg

Ayrıca yıllık olarak 50 TL sayısı yüzde 20, 10 TL sayısı yüzde 42, 5 TL sayısı yüzde 22 artarken 20 TL sayısı yüzde 9 azaldı.

Tedavüldeki toplam banknot sayısı ise yıllık yüzde 50, aylık yüzde 24 artışla 4 milyar 847 milyon adedi aştı.

Böylelikle ilk kez 2009’da piyasaya çıkan 200 TL’nin Merkez Bankası kuruna göre o zamanki ortalama dolar karşılığı 129 dolar seviyesindeyken, bu yıl ise 10 doların altına kadar geriledi.

İlgili Haberler
Cem Toker yakında alışverişte yaşanacakları açıkladı. Yeni basılacak banknotları da duyurdu
Ekonomistten çarpıcı tahmin: Böyle devam ederse sadece 500 lira değil, 1000 liralık banknotu da görürüz
500 ve 1000 TL'lik banknot basılacak iddiası. Ekonomist Özgür Demirtaş gündeme getirmişti
Hani uçuyorduk 200 TL eridi muma döndü. 200 TL'lik banknot sayısı 1 milyarı geçti
Öne Çıkanlar
Bedelli askerlik ücreti ne kadar oldu? 2023 Temmuz bedelli askerlik ücreti ne kadar kaç TL?
Bedelli askerlik ücreti ne kadar oldu? 2023 Temmuz bedelli askerlik ücreti ne kadar kaç TL?
Yurt dışı telefon kayıt ücreti ne kadar oldu? IMEI kayıt ücreti ne kadar kaç TL?
Yurt dışı telefon kayıt ücreti ne kadar oldu? IMEI kayıt ücreti ne kadar kaç TL?
Vergilere zam mı geldi? Noter pasaport vize harçları ne kadar oldu?
Vergilere zam mı geldi? Noter pasaport vize harçları ne kadar oldu?
Threads nedir? Instagram Threads nasıl indirilir?
Threads nedir? Instagram Threads nasıl indirilir?
AKP kamu mühendislerini açlığa mahkum etti!
AKP kamu mühendislerini açlığa mahkum etti!
CHP’nin YSK Temsilcisi Mehmet Hadimi Yakupoğlu’ndan şüpheli seçim itirafı
CHP’nin YSK Temsilcisi Mehmet Hadimi Yakupoğlu’ndan şüpheli seçim itirafı
Son Haberler
Güzel rüya gördüren besinler Sağlık
Güzel rüya gördüren besinler
YouTube Netflix’in sevilen özelliğini alıyor Teknoloji - Otomotiv
YouTube Netflix’in sevilen özelliğini alıyor
ABD'nin ticari ham petrol stokları azaldı Dünya
ABD'nin ticari ham petrol stokları azaldı
Yaz aylarında basur şikâyetleri artıyor. Uzmanı uyarılarını sıraladı Sağlık
Yaz aylarında basur şikâyetleri artıyor. Uzmanı uyarılarını sıraladı
Bebekler ilk ne zaman görür Sağlık
Bebekler ilk ne zaman görür
Zam fırtınasının nasıl devam edeceği belli oldu Ekonomi
Zam fırtınasının nasıl devam edeceği belli oldu
Afacan Ömer gezerken sondaj kuyusuna düştü Güncel
Afacan Ömer gezerken sondaj kuyusuna düştü