Piyasadaki gıcır gıcır 200 TL'lerin sırrı çözüldü

Dolar, Euro ve birçok para birimi karşısında Türk Lirası değer kaybetmeye devam ediyor.

Cumhuriyet'ten Serhat Aligil'in haberine göre, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası’nın verilerine göre, haziran ayında 200 TL’lik banknot basımı yıllık bazda yüzde 135 artış gösterdi.

Merkez Bankası’nın Haziran 2023 sonu itibarıyla yayımladığı verilere göre, tedavüldeki “200 TL” sayısı Haziran 2022’ye (yıllık) kıyasla yüzde 135, Mayıs 2023’e (aylık) kıyasla yüzde 36 artışla 1 milyar 598 milyon 802 bin 579 adede ulaştı.

Bunun yanında “100 TL” sayısı aylık yüzde 31, yıllık yüzde 35 artışla 1 milyar 588 milyon 528 bin 606 adede çıktı.

Ayrıca yıllık olarak 50 TL sayısı yüzde 20, 10 TL sayısı yüzde 42, 5 TL sayısı yüzde 22 artarken 20 TL sayısı yüzde 9 azaldı.

Tedavüldeki toplam banknot sayısı ise yıllık yüzde 50, aylık yüzde 24 artışla 4 milyar 847 milyon adedi aştı.

Böylelikle ilk kez 2009’da piyasaya çıkan 200 TL’nin Merkez Bankası kuruna göre o zamanki ortalama dolar karşılığı 129 dolar seviyesindeyken, bu yıl ise 10 doların altına kadar geriledi.