Ekonomiye sil baştan faiz ayarı. 15 ekonomistten Türkiye'nin kaderini belirleyecek tahmin

Her şey sil başta. Ekonomistler önümüzdeki hafta açıklanacak politika faizinin 250 baz puan artırılacağı yönünde görüş bildi.

NEDEN HER ŞEY SİL BAŞTAN

AKP İktidarı eylül 2021'de politika faizi yüzde 19 olduğu dönemde 'Nas' denilerek, faiz düşürmeye başlamıştı. Enflasyonun yüzde 19 olduğu dönemde politika faizi de yüzde 19'du. Faiz indirimleri yüzde yüzde 8,5'a kadar düşürüldü. Enflasyon da uçtu yüzde 85'lere ulaştı. Nureddin Nebati döneminin bitmesiyle birlikte başlayan Mehmet Şimşek dönemimde faiz artırılmaya başladı.

AA Finans'ın, 24 Ağustos Perşembe günü gerçekleştirilecek TCMB'nin Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına yönelik beklenti anketi, 15 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

Ekonomistlerin politika faizindeki değişikliğe ilişkin beklentilerinin medyanı 250 baz puan artırım yönünde gerçekleşti.

Hal böyle olursa her şey sil başta olacak. Çünkü faiz indirerek ekonomiyi yöneten hükümet 2 yıl önceki döneme geri döndüğüyle kalmamış bir de o dönemdeki faizi geçmiş olacak. İşte bu orada olan da vatandaşa oldu. Enflasyon uçtu, dolar uçtu kısacası her şey uçtu.

FAİZ İNDİRİLDİ HALK FAKİRLEŞTİ

Bu iki yıllık dönemde faizler düşürüldükçe artan enflasyon nedeniyle vatandaş geçim sıkıntısı nedeniyle ezildikçe ezildi. Emekli, memur ve işçilerin maaşları enflasyon karşısında eridi. Yapılan asgari ücret zamları, daha vatandaşın cebine girmeden eriyip bitti.

EKONOMİSTLERİN GÖRÜŞÜ

Anket sonuçlarına göre, 100 ila 250 baz puanlık bir artırım öngören ekonomistlerin politika faizi beklentileri yüzde 18,50 ile yüzde 20,00 arasında, yıl sonu politika faizi beklentileri ise yüzde 20 ile 30 arasında yer aldı.

Ekonomistlerin yıl sonu politika faizi beklentilerinin medyanı ise yüzde 26,50 oldu.

Geçen ay gerçekleştirilen PPK toplantısında politika faizi 250 baz puan artırılarak yüzde 15,00'dan yüzde 17,50'ye yükseltilmişti.