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Hani enflasyon yüzde 85'ti? Vergi harç ve cezalara yüzde 122,93 zam geldi

2023 için uygulanacak yeniden değerleme oranının yüzde 122,93 olarak açıklanmasının ardından vatandaşlar "Hani yıllık enflasyon yüzde 85'ti" yorumlarını yapmaya başladı.

Haber Giriş: 24 Kasım 2022 Perşembe - 13:12
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Vergi harç ve cezalara yüzde 122,93 zam geldi. Hani enflasyon yüzde 85'ti

Hani enflasyon yüzde 85'ti? Vergi harç ve cezalara yüzde 122,93 zam geldi
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Ekim ayı enflasyon verileriyle birçok fiyat düzenlemesi için dikkate alınan yeniden değerleme oranı da belirlenmişti. Buna göre 2023 için uygulanacak yeniden değerleme oranı yüzde 122,93 oldu. 2022 için geçerli olan yeniden değerleme oranı yüzde 36,2 olarak gerçekleşmişti.

Ekim ayında üretici fiyatlarında da sert yükseliş görüldü. bir önceki aya göre yüzde 7,83, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 96,74, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 157,69 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 122,93 artış gösterdi.

Sanayinin dört sektörünün yıllık değişimleri; madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 162,06, imalatta yüzde 122,97, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında yüzde 554,56 ve su temininde yüzde 109,45 artış olarak gerçekleşti.

Ana sanayi gruplarının yıllık değişimleri; ara malında yüzde 123,12, dayanıklı tüketim malında yüzde 98,65, dayanıksız tüketim malında yüzde 132,88, enerjide yüzde 417,61 ve sermaye malında yüzde 95,61 artış olarak gerçekleşti.

YENİDEN DEĞERLEME ORANI NEDİR?
Yeniden Değerleme Oranı, Vergi Usul Kanununun 298’inci maddesine göre hesaplanıyor.

Yeniden Değerleme Oranı, yeniden değerleme yapılacak yılın Ekim ayından bir önceki yılın aynı dönemine göre Üretici Fiyatları Genel Endeksinde (ÜFE) meydana gelen ortalama fiyat artış oranını ifade ediyor.

Yeniden değerleme oranı TÜİK’in, her yıl Kasım ayının başında Ekim ayına ilişkin enflasyon oranlarını açıklaması ile birlikte belli oluyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı ise bir Tebliğ ile bu oranı kamuoyuna Resmi Gazetede ilan ediyor.

CUMHURBAŞKANI’NIN İNDİRME YETKİSİ VAR
Vergi Usul Kanunu uyarınca Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, vergi ve harçlarda yeniden değerleme oranını yüzde 50 azaltma ve yüzde 50 artırma yetkisi bulunuyor.

Motorlu Taşıtlar Vergisi’nde ise Cumhurbaşkanının artırma yetkisi yüzde 50 olmakla birlikte, indirme yetkisi yüzde 80 düzeyinde.

Cezalarda ise ilan edilen yeniden değerleme oranları değiştirilemiyor.

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yusuf
24.11.2022 14:00
sığırın koyunun bu kadar bol olduğu ülkede et fiyatları neden bu kadar yüksek acabaaa bilimsem bir açıklaması vardır elbet bununda )))))))))))))))))  
 
Edi
24.11.2022 13:51
Zamdan, vergiden bıktık artık!  
 
İnşallah İRONİ dır..
24.11.2022 13:50
@Muhalefet matematikten de anlamıyor. 24.11.2022 13:19"  
 
TÜM YORUMLAR (11)
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