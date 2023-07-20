Merkez Bankası’nın faiz kararı öncesi altın fırladı

Merkez Bankası’nın faiz kararı öncesi altın fiyatları yükselişe geçti. Gram altın 1715 liradan alıcı bulurken Çeyrek altın ise 2804 lira oldu.

Merkez Bankası’nın faiz kararı öncesi altın fırladı

Altın fiyatları, Merkez Bankası'nın faiz kararını açıklayacağı güne hem yurt içinde hem de yurt dışında güne yükselişle başladı.

Gram altın (spot), 1715 liradan işlem görüyor. Gram altın piyasaların açılışı sonrası 1727 liraya kadar çıkmıştı.

Çeyrek altın 2804 liradan fiyatlanıyor. Çeyrek, çarşamba gününü 2800 lira seviyesinde tamamlamıştı.

Yarım altın ise 5608 liradan işlem görüyor.

Önceki kapanışı 11099 lira cumhuriyet altını ise 11182 liradan alıcı buluyor.

Ons altın ise 5 dolarlık yükselişle 1981 dolar seviyesinde. Ons, ilk işlem saatlerinde 1987 dolara kadar çıkmıştı.

MERKEZ BANKASI’NIN FAİZ KARARI BEKLENİYOR

Analistler, bugün TCMB faiz kararının yatırımcıların odağında olduğunu söyledi. AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistler, TCMB'nin bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını (politika faizi) 500 baz puan artırarak yüzde 20'ye yükselteceğini tahmin ediyor.

Analistler, bugünkü karara ilişkin politika metninden alınacak sinyallerin de önemine işaret ederek, karar sonrası piyasalarda oynaklığın artabileceğini belirtti.

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