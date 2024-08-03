Ekonomiyi kimin çökerttiğini açıkladı. İmamoğlu’ndan zehir gibi sözler

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, "CHP’li belediyelerin SGK’ya borçlarını ödemediği" tartışmalarına ilişkin düzenlediği basın toplantısında iktidara sert göndermelerde bulundu.

SGK'nın şu anda batık durumda olduğunu belirten İmamoğlu, bunun sebebinin iktidarın başarısızlığı olduğunu söyledi.

İBB'nin SGK'ya hiç borcu olmadığını ve CHP öncesi dönemdeki borçlarını da kendilerinin ödediğini belgeleriyle açıklayan İmamoğlu, Merkez Bankası ile kamu bankalarının fahiş borçlarına da değindi. İBB Başkanı, hakkındaki "Cumhurbaşkanı adaylığı" tartışmaları ve İsrail Dışişleri Bakanı İsrael Katz'ın kendisini etiketlediği paylaşım hakkında da konuştu.

İmamoğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

"Unvanında profesör titri olan bakan Vedat Işıkhan, "CHP belediyeciliği çöp çamur belediyeciliğiydi, şimdi buna bir de borçlar eklendi" dedi. Bakıyorsunuz hepsi aynı ağızdan, aynı kelimelerle konuşuyorlar. Bu aslında ne kadar basiretsiz bir tavırla karşı karşıya olduğumuzu gösteriyor. Bunlar kendi birikimlerini gösteriyor. Kendilerini böyle perperişan etmelerini de üzüntüyle karşılıyorum.

“VATANDAŞ 31 MART’TA OSMANLI TOKADINI PATLATTI”

"Haliç kokuyor" gibi yalanlara geçtiğimiz 5 yıl boyunca cumhurbaşkanı tarafından da pek çok kez dile getirildi. Vatandaşımız itibar etmiyor. Yanıt vermek için sabırla bekledi, 31 Mart'ta Osmanlı tokadını patlattı.

Yasal olarak mecbur oldukları halde SGK'ya borcu olan şirketleri açıklamıyorlar. Hangi şirketlerin borcunu vatandaştan saklıyorsunuz? Hangi ayrıcalıkları nedeniyle bunu yapıyorsunuz? Kamu kuruluşları açıklayıp onları açıklamamanızın nedeni ne? Kimden korkuyorsunuz? Yılda iki kez açıklama mecburiyetinde olmanıza rağmen yapmıyorsunuz.

“KÖTÜ YÖNETİMLE BATIRDIĞINIZ SGK'YI DÜZE ÇIKARIN”

SGK'ya vatandaşın vergilerinden sadece 2023 yılında 885 milyar lira aktarılmıştır. CHP'li belediyelerin üstüne gitmek için söyledikleri paranın 10 katı bakın. CHP'li belediyeleri borç belediyesi diye suçlayan bakan beyin karnesi sefil durumdadır. Siz önce kötü yönetimle batırdığınız SGK'yı düze çıkarın. SGK batık yahu, siz kendi başarısızlığınızla yaptınız.

ERDOĞAN'A 'FAİZ' ELEŞTİRİSİ

Faizlerle deney yapan, ekonomist olduğunu söyleyen Cumhurbaşkanı enflasyonu ne yaptı? Savaştaki Ukrayna'nın yıllık enflasyonu bizim aylık enflasyonumuz kadar. Döviz kontrolden çıktı, dövize endeksli mevduat icat ettiler. Merkez Bankası Başkanı KKM kaynaklı zararın 883 milyar TL olduğunu söyledi. Siz bana borç diyorsunuz. Bizim üstümüze gelmeye çalıştığınız borç rakamının 10 katından fazla bir rakam. Ki belediyeler borçlanırken hizmet ediyor. Siz kendi yarattığınız borca bakın. Yarattığınız ülkede devlet de millet de borçlanmadan yaşayamıyor."

“İKİ KAMU BANKASI 42 MİLYAR TL ZARAR ETTİ”

Ziraat Bankası ve Halk Bankası'nın raporlarına göre; iki kamu bankası 6 ayda 42 milyar TL zarar etti. Buna rağmen 6 milyar liralık "reklam harcaması" yapıyorlar. Ki biz biliyoruz, bu "reklam" parasının hangi kuruluşlara gittiğini, belli medya grupları. Öğretmenler odasındaki çaydanlığı tasarruf diye kaldıranlar buna nasıl ses çıkarmıyor?

Ben sadece CHP'li değil, MHP'li AK Partili bütün partilerin belediyelerinin hakkını savunacağım. Emeklileri kullanarak kendilerine sempati yaratmaya çalışıyorlar. Hadi oradan! Emekli vatandaşlarımız en erdemli en bilge insanlardır. Bunlara kimse inanmıyor.

"HİZMETİMİZİ ENGELLEMEYE ÇALIŞAN YÖNETİME RAĞMEN YAPIYORUZ"

Sizin yoksullaştırdığınız insanlara hizmet veriyoruz. Kent lokantaları mesela, binlerce insana ucuz ve sağlıklı yemek ulaştırdı. Türkiye'nin dört bir yanında insanlara haysiyetli bir şekilde yardım ulaştırıyoruz. Binlerce öğrencimiz bu dönem açtığımız yurtlarda barınma sorununu giderdi. Sayıları 1 milyona yaklaşan 0-4 yaş arası annelerimiz İstanbul'da ücretsiz seyahat edebiliyor. Yaptığımız kreşlerimiz büyük bir eğitim yatırımı. Bunlar bile yetmez. Biz dünyanın en yarışçı belediyesiyiz. Biz bunları her türlü hizmetimizi engellemeye çalışan bir yönetime rağmen yapıyoruz.

"CUMHURBAŞKANI'NA YAZI YAZIN PAZARTESİ GÜNÜ"

5 Ocak 2024 günü, Çekmeköy Belediyesi Cumhurbaşkanlığı'ndan 45 milyon TL yardım talep ediyor. Benim hayatta aklıma gelmez. Biz anca Cumhurbaşkanlığı'na bir imza için başvururuz, o da kentin kasasına hazır kredi girecek diye. Üstelik seçimden önce gönderiliyor bu 45 milyon lira. Peki bu geri ödemesiz para gönderildiğinde belediyenin ne kadar borcu vardı? 100 milyon lira. Aynı şekilde Ocak 2024'te yine hemen seçim öncesi Beyoğlu Belediyesi'ne 45 milyon lira para gönderdi. Ben buradan tüm yerel yönetimlere sesleniyorum, Cumhurbaşkanı'na yazı yazın pazartesi günü, kafadan bir rakam belirleyip isteyin. Bakalım yollayacak mı?

“ORTAKLARINA BİLE VERMİYORLAR”

Mesele Çekmeköy ve Beyoğlu değil. İstanbul'daki tüm AK Partili belediyelere seçimden önce 45 milyon lira hibe para göndermişler. Sadece Silivri Belediyesi'ne göndermemişler MHP'li diye. Ortaklarına bile vermiyorlar, bu nasıl ortaklık? Trajikomik gerçekten. Muhtemelen İBB başkan adayına da para gönderdiler. Kendisi şu anda bakan. Demek ki seçimi kaybeden o değilmiş, bakan olduğuna göre.

Partizanlık bu ülkedeki en kötü şeylerden biri. Partizanlığın zerresini yapan bir partilim olsa, ona karşı mücadele vereceğime milletimin önünde söz veriyorum.

"SGK'YA TEK KURUŞ BORCUMUZ YOK"

İBB'nin SGK'ya tek kuruş borcu yok. Tek borcu biz gelmeden önce var olan bir borç, onu da 2021'de yapılandırdık, ödüyoruz. Toplamda 2.3 milyar borcumuz var, ödüyoruz. Biz ne borçlar ödedik 2019'da göreve geldiğimizde, yine öderiz. Biz israf belediyeciliğini bitirdik, alnımız ak! Borcumuz varmış, bizim namusuyla emeğiyle borçlarını ödeyen iştiraklerimiz var. İGDAŞ bizden önce BOTAŞ'a 7 milyarlık bir borç ödemedi, biz ödedik gelince.

Bu borçların sulh yoluyla ödenmesi konusunda birlikte konuşalım, çözüm bulalım. Biz başkan arkadaşlarımızla Türkiye Belediyeler Birliği çatısı altında konuşuyoruz, her şeyi böyle çözüyoruz. Yakında da bu süreci nasıl ele aldığımızı kamuoyuna da duyuracağız.

CUMHURBAŞKANI ADAYI OLACAK MI?

(CHP'li belediye başkanlarının paylaşımın ardından cumhurbaşkanı adayı olup olmayacağı tartışmalarıyla ilgili) Bu yönde yapılan paylaşımların benim için zerre kıymeti yok. Bizim derdimiz 4 yıl sonraki seçimin aktörlerini belirlemek değildir. Varsa bir kısım duyguları, o duyguları unutsunlar şimdilik. Beni rahatsız etmiştir.

"BU MANEVRALAR ENTERESAN"

(İsrail Dışişleri Bakanı'nın kendisiyle ilgili paylaşımı) Seçimden önce terör örgütü adına biri konuşur, bizi över, 'Niye böyle dedi' diye anlatılır. İsrail Dışişleri Bakanı, yaptığı bir açıklamaya beni niye ekledi? Ben bunu anlayamadım. 5,5 yıldır buradayım ben tebrik etmeye bile gelmediler. Beni bu konuda niye etiketledi, düşünmeden edemiyorum. Bu manevralar enteresan."