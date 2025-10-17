atv’de ikinci sezonuyla izleyici karşısına çıkan ‘Can Borcu’, 28. bölümüyle ekranlara veda etti. Dizi, Total’de aldığı 1.90 reytingle 17., AB’de aldığı 1.09 reytingle 21. ve ABC1’de 1.58 reytingle 19. sırada final yaptı.

atv’nin ‘Kuruluş’ dizisi hariç, geçen dönem yeni sezon biletini alan tek dizisi olan ‘Can Borcu’, Cumartesi akşamları izleyici karşısına çıkıyordu. İlk başladığı dönemlerde reytinglerde pek iç açıcı sonuçlar almasa da kanal sahip çıkmış ve ilerleyen haftalarda yüzleri güldürmüştü. İkinci sezonuna da pek iyi başlamayan dizi, final kararının ardından Çarşamba akşamı ekran ömrünü tamamladı. Başrollerini Bülent İnal ve Ebru Özkan’ın paylaştığı dizi, başarılı avukat Mehmet’in annesinin ölümü sonrası kendisinden uzaklaşan genç kızı Doğa ile yeniden bağ kurma çabasını anlatıyordu.

Oyuncuların performanslarıyla zaman zaman sosyal medyada da çok konuşulan dizi, inişli çıkışlı reytingleri ile ekranlarda iz bıraktı.

Hakkı Yalçın’dan 10 şarkılık miras

Türk müziğine yön veren birbirinden popüler eserleriyle birçok müzisyenin kariyerinde dönüm noktası niteliği taşıyan çıkışların mimarı Hakkı Yalçın, arşivlerde yerini alacak bir albüme imza attı. Duayen söz yazarı Hakkı Yalçın’ın unutulmaz şarkılarının yeni yorumlarla buluştuğu albümü ‘Hakkı Yalçın Şarkıları Vol. 1’, Poll Production By Polat Yağcı etiketiyle yayınlandı.

Projede Serdar Ortaç, Demet Akalın, Berkay, Hakan Altun, Ayla Çelik, Serkan Kaya, Gökhan Tepe, Şahin & Zeliha Kendirci, Yusuf Güney ve Aydın Kurtoğlu yer aldı.

10 şarkıdan oluşan albümde ‘Jest Oldu’, ‘Yalan mı’, ‘Aklım Hep Sende’, ‘Seviyoruz Hala’, ‘Daha Yokluğun İlk Akşamı’, ‘İzin Ver’, ‘Melekler İmza Topluyor’, ‘Yakarım Bu Şehri’, ‘Şimdi Yoksun’ ve ‘Vur Vur’ bulunuyor.

‘Elma Labrador Çimen’ gala yaptı

Tiyatro iN, 12. yılında 9. oyunu ‘Elma Labrador Çimen’ ile seyirci karşısına çıktı. Yönetmenliğini Onur Ünsal’ın üstlendiği, başrollerini Engin Hepileri ve Nergis Öztürk’ün paylaştığı oyunun galası, Paribu Art’ta gerçekleşti.

İngiliz yazar Matthew Seager’ın dünyaca ses getiren eseri, bir çiftin 50 yıla yayılan hikâyesini aşk, anılar, müzik ve Alzheimer hastalığıyla mücadele üzerinden anlatıyor. Duygu dolu sahneleriyle izleyicileri derinden etkileyen 75 dakikalık oyun, galada ayakta alkışlandı.

Hayatın en kırılgan anlarını sevgiyle sarmalayan oyun, izleyicilere hem gözyaşı hem umut dolu anlar yaşattı. Oyun, sezon boyunca Tiyatro iN sahnesinde tiyatroseverlerle buluşmaya devam edecek.