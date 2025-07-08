Ekranlardan bir ‘Rüzgârlı Tepe’ geçti

Kanal 7’de ekrana gelen günlük dizilerden ‘Rüzgârlı Tepe’, önceki akşam ekrana gelen 217. bölümüyle final yaptı.

Başrollerinde Cemre Arda (Zeynep) ve Gökberk Yıldırım’ın (Halil) yer aldığı dizinin ekranlara veda edeceği tarih, 6 ay önce duyurulmuştu. Bu, Türk Televizyon Tarihi’nde bir ilkti. Ondan sonra dizinin bir türlü reytingleri yükselmedi. Dizinin takipçileri çok büyük tepki gösterdiler. Hafta içi yayınlanan dizi, 1 Ocak 2024’te ilk bölümüyle ekrana gelmişti. 2. sezona hafta içi her gün ekrana gelerek başlayan dizi, ilerleyen bölümlerde ansızın hafta sonuna çekilmişti. Dizinin hayranları, kanalın bu kararından dönmesi için şarkı bile yaptılar ama kanal geri adım atmadı.

Cemre Arda ve Gökberk Yıldırım, milyonların kalbine taht kuran bir ikili oldular. İzleyici onları sevdi. Oyunculuk performanslarıyla çok konuşuldular. Hemen hemen her ay sosyal medya araştırmaları listelerine girmeyi başardılar. İlerleyen dönemlerde ikilinin adını daha çok duyacağız. Onları yeniden güzel projelerle izleyebileceğim günü iple çekeceğim. Yolları açık olsun.

‘Gelenek Görenek’ vizyon için gün sayıyor

Yapımcılığını Juli Yapım’ın üstlendiği komedi türündeki ‘Gelenek Görenek’ filmi, 18 Temmuz’da sinemaseverlerle buluşuyor.

Başrollerini Bülent Emrah Parlak, Didem Balçın, Bahar Şahin ve Mekin Sezer paylaştığı filmin kadrosunda Selahattin Taşdöğen, Gürsu Gür, Aslı Samat, Han Ergin, Gizem Aydın, Hande Dilan Yalçın, Nilüfer Kılıçarslan, Berat Hekim ve Birhan Tut yer alıyor. Mardin Midyat’ta çekilen film, birbirini çok seven ancak gelenek ve görenekler nedeni ile kavuşamayan Zarife (Bahar Şahin) ve Metin’in (Mekin Sezer) düzene başkaldırma hikayesini trajikomik ve eğlenceli bir dil ile beyazperdeye aktarıyor.

Senaryosunu Seçil Çömlekçi’nin kaleme aldığı komedi türündeki filmin yönetmen koltuğunda ise Hasan Doğan oturuyor.

‘Kabul’ yıllar sonra yeniden hayat buldu

Türk Pop Müziği’nin güçlü seslerinden İrem Derici, yeni şarkısı ‘Kabul’ü İD Müzik ve DMC işbirliğinde yayınladı.

Sözleri ve müziği Altan Çetin’e ait olan şarkının düzenlemesini Mustafa Ceceli yapmış. Hareketli bir şarkı olan ‘Kabul’e Ecem Gündoğdu’nun yönetmenliğinde eğlenceli bir de klip çekilmiş. Müzikseverleri nostaljik bir yolculuğa çıkaran İrem Derici, yıllar önce ilk kez Emrah tarafından seslendirilen şarkıyı kendine özgü tarzıyla seneler sonra yeniden yorumlamış.

İrem Derici, dinleyicilerine hem geçmişin özlemini hem bugünün enerjisini aynı anda sunmuş. Keyifle dinledim.