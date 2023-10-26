Ekranların sevilen yüzü Habertürk'e veda etti. 3 yıldır çalışıyordu

Habertürk TV’den ayrılık haberi geldi. MedyaRadar’ın özel haberine göre yaklaşık 3 yıldır Habertürk’te görev alan haber spikeri Duygu Kaya, kanala veda ettiğini duyurdu.

Sosyal medya hesabından yaptığı video paylaşımıyla ayrılığını duyuran Kaya, şöyle devam etti:

“3 yıla yakın çalıştığım Habertürk’ten dün kendi isteğimle ayrılmış bulunuyorum. Muhabirlik dönemimde de spikerlik dönemimde de pek çok deneyim kazandım, güzel anılar biriktirdim. Kıymetli insanlarla aynı çatıyı paylaştım. Başta medya grup başkanımız Sn. Kenan Tekdağ beye , Genel Yayın Yönetmenim Mehmet Yeşilkaya’ya ve tüm yöneticilerime teşekkürü bir borç bilerim. Siz seyirciler, bizi evlerine konuk edenler sizler de hiç yalnız bırakmadınız, var olun. Belki başka yerlerde yine merhaba’mız olacak kim bilir:) O güne dek Hoşça’kalın, sağlıkla kalın."

DUYGU KAYA KİMDİR?

Gazeteci, haber sunucusu. 1989, İstanbul doğumlu. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü mezunu.