atv’nin yaz döneminde yayına başlayan yeni yarışması ‘Milyonear Aile’, aldığı reytinglerle de dikkat çekiyor. Salı ve Çarşamba akşamları izleyici karşısına çıkan program, önceki gün yayınlanan 3. bölümünde Total’de ilk 10’a giremese de AB’de 6. ve ABC’de 10. sırada yer aldı. Yapım, şimdiden ekranların yeni gözde yarışması olacağının sinyallerini verdi.

Engin Altan Düzyatan’ın sunumuyla ekranlara gelen yarışmada milyoner olmak çok kolay. Çünkü yapmanız gereken tek şey, cevabı zaten içinde olan video sorularını ailece en hızlı ve doğru şekilde yanıtlamak.

‘Milyoner Aile’de 15 soruya en çok doğru cevabı, en hızlı sürede veren aile her bölüm 500 bin liranın sahibi olurken en az doğru cevabı, en uzun sürede veren bir aile programa veda ediyor. Kalan 3 aile, sonuncu olmamak koşulu ile her bölüm 500 bin lira için yarışmaya devam ederek kasalarında milyonlar biriktiriyor. Ta ki, bir gün sonuncu aile olduklarında da kasalarında biriktirdikleri milyonlarını, eksiksiz olarak alarak programa veda ediyorlar.

İlk albüm ‘Kendime’ oldu

Gökçe Kırgız Taner, ‘Kendime’ isimli ilk albümündeki tüm şarkılarını DMC & GK Yapım etiketiyle müzikseverlerin beğenisine sundu.

13 şarkıdan oluşan albüm, 1.5 yılda tamamlandı. Başta Sinan Akçıl, Erdem Kınay, Murat Güneş, Yılmaz Taner, Aşkım Kapışmak, Esad Fidan, Mert Aydın, Celil Yavuz gibi müzik dünyasına yön veren birbirinden başarılı toplam 18 isim, bu albümde bir araya geldi.

Ben dinlerken keyif aldım. Albümde yer alan ‘Kendime’, ‘Dost Kazığı’, ‘Aşka Gel’, ‘Cellat’, ‘Melankoli’, ‘Dua’ ve ‘Öyle Bir Gittin Ki’ benim favori şarkılarım. Her dinleyenin kendi hitini bulacağı güzel bir albüm olmuş. Yolu açık olsun.

‘Zeytin Ağacı’, sezona hızlı girdi

İlk sezonu 6 hafta boyunca Top 10’da yer alan ve Netflix’teki izlenmesi 100 milyon saati geçen ‘Zeytin Ağacı’, geçtiğimiz günlerde 2. sezonuyla dönüş yapmıştı. İlk 4 günlük performansıyla Netflix’in ‘Dili İngilizce Olmayan Diziler’ listesine 2. sıradan giren dizi, ikinci haftasında da Netflix Top 10’da yer aldı. Ayrıca, ilk sezon da listede bulunuyor.

Dizinin 2. sezonu 23 milyon saat izlenme ve 3 milyon 100 bin görüntülenmeye ulaşarak listede 3. olurken ilk sezon ise, 11 milyon 400 bin saat izlenme ve 1 milyon 600 bin görüntülenme ile 7. sırada yer aldı. Dizinin ilk sezonu böylece listeye 7. kez girmiş oldu.

Dizinin ilk sezonu şimdiye kadar 49; ikinci sezonu ise 52 ülkede Top 10’a girdi.