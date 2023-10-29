Ekrem İmamoğlu 100. yıl kutlamasında konuştu: 1923'te verdiğimiz söze sadık kaldığımız için ayaktayız

Türkiye’nin 81 ili an itibariyle Cumhuriyetin 100. Yılını kutluyor. Ülke genelinde Fener alayları düzenlenirken, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Türkiye’nin en büyük sahnesinde unutulmayacak bir kutlama programı hazırladı.

100 YILIN KUTLAMASINA ÖZEL GÖSTERİ

Yüzyılın kutlamasına özel hazırlanan 100. yıl özel gösterisinde, Haluk Bilginer’in seslendireceği temsili Cumhuriyet ağacı, bir kız çocuğu ile yolculuğa çıkıyor.40 dakika sürecek bu özel gösteriye, yurtdışından gelen hava ve yer akrobatları eşlik ediyor.

210 KİŞİ SAHNE ALACAK!

İtalya’dan gelen uçan balonlu akrobasi ekibi, Türkiye’nin her şehrini temsil eden 81 halk oyunları dansçısı ile aynı sahnede buluşuyor.

Zeybekler, modern dans ekipleri, tiyatrocular, Türkiye’nin yurtdışındaki genç gururlarından Piyanist İlyun Bürkev ve Türkiye’nin iki çok kıymetli sesi Sıla ve Edis dahil olmak üzere 210 kişi sahne alacak. Hayallerinin peşinden giden kız çocuğunu, jimnastik sporcusu Doğa Kale canlandırılacak.

“CUMHURİYET BİZİ BİZ YAPAN EN ÖNEMLİ DEĞERLERİMİZDEN BİRİSİDİR”

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Maltepe Miting Alanı'na gelerek vatandaşlarla bir araya geldi.

Kutlamalar öncesi Açıklamalarda bulunan İmamoğlu şunları söyledi,

"Cumhuriyetin sevgili evlatları. Hoş geldiniz. 100. yaşımızı kutluyoruz. 100 yaşında devletimiz, cumhuriyetimiz var. Cumhuriyetimiz sonsuza dek var olsun.

Kurtuluş savaşını kazanmış, işgalcileri geldikleri gibi göndermiş, TBMM'yi kurmuş, saltanatı kaldırmış, Lozan antlaşmasıyla varlığımızı teminat alınarak bütün dünyaya kabul ettirmiştir. Şimdi artık yapacak tek bir şey kaldı.

Hep birlikte bir söz verdik bu ülkede herkes eşit ve özgür olacak dedik. Hiç kimseye hiçbir gruba ayrıcalık tanınmayacak. Bu ülkede milletin iradesinin üzerinde hiçbir gücü kabul etmeyeceğimizi hep birlikte söz verdik.

Hiçbir farklılığımıza bakmadan eşit ölçüde saygın ve değerli kabul edeceğimize birbirimize söz verdik. Birbirimizin yanında olacağız dedik. Benim güzel hemşerilerim 29 Ekim 1923'te verdiğimiz söze sadık kaldığımız için, omuz verdiğimiz için hala ayakta ve çok güçlü. Cumhuriyet bizi biz yapan en önemli değerlerimizden birisidir. Bunun için Cumhuriyetimizin 100. yılını ilk günkü coşku ve umutla kutluyoruz.

Ne kadar kutlasak gurur duysak az...

Cumhuriyet aynı zamanda beraber oluşturduğumuz bir toplum projesidir. İnsanın özgürlüğü ve eşitliği yatmaktadır. Cumhuriyet hiçbir yurttaşın baskı içinde olmadığı rejimin adıdır. Cumhuriyet efendi tahakkümünü reddeden tebaayı bitirmiş, vatandaş başlamıştır.

Cumhuriyetimize sahip çıkmak, dünyaya eşitlik, özgürlük ve barış mesajı vermektir. Sevgili yurttaşlarım ikinci yüzyıla adım atarken Cumhuriyetimizi, birliğimiz tazelemek göreviyle hep birlikte karşı karşıyayız. Bunu toplumdaki tarihi yaraları kapatarak yapacağız."