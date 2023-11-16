İmamoğlu’ndan Kılıçdaroğlu iddialarına yanıt. 'Aramızı bozamazlar'

İBB Başkanı İmamoğlu, Kemal Kılıçdaroğlu'nun kendisi hakkında "Partiyi ANAP'laştırmak istiyor" dediği iddialarına yanıt verdi. İmamoğlu, açıklamasında "Kaynaksız haberlerle aramızı bozamazlar" ifadesini kullandı.

KAYNAK: ANKA
İmamoğlu’ndan Kılıçdaroğlu iddialarına yanıt. 'Aramızı bozamazlar'

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İBB iştiraki KİPTAŞ, hak sahipleriyle anlaşarak, Bakırköy Kartaltepe Mahallesi’ndeki İş Bankası Mensupları Sitesi İncirli parselinde yıkım gerçekleştirdi.

Yıkımın ardından Ekrem İmamoğlu konuya ilişkin açıklamalarda bulundu.

imamoglu.jpeg“BEN MÜMKÜN BİLE GÖRMÜYORUM”

Açıklamanın ardından İmamoğlu, bir gazetecinin yönelttiği CHP’nin 7. Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "CHP’ye İmamoğlu’nu kaptırmayın, direnin, partiyi ANAP’laştırmak istiyor” dediği iddialarına ilişkin soruya şu karşılığı verdi:

"Bu basın kupürünü, basın özetlerinde gördüm. Öncelikle benim çok referans aldığım bir gazete değil. İkincisi; yani düşünün ki niye referans alınamaz; aramızdaki ilişkiyi baba-oğul ilişkisi diye tarifleyen Sn. önceki Genel Başkanımızın, beni CHP’nin en tarihi kurultayında, kurultay başkanı teklifini yaparak beni davet eden Sn. Genel Başkanımızın, böylesi bir şey söylediğini düşünebilir misiniz. Ben mümkün bile görmüyorum...”

imamoglukilicdaroglu.jpg“CHP’NİN SEÇİM KAYBETMEMİŞ ÜYESİYİM”

“O bakımdan, bu tür basın kupürleri üzerinden, yayınlar üzerinden, mesnetsiz, kaynaksız haberler vs.ler bu haberlerle bizim aramızı bozamazlar. Kaldı ki ben CHP’nin 15 yıllık üyesiyim. Artı ilçe başkanlığını yapmış, ilçe belediye başkanlığını kazanmış, iki kez de İBB’nin ardı ardına seçimini kazanmış, tabiri caizse biraz ukalaca olacak ama seçim kaybetmemiş üyesiyim. Onun için CHP’liliğimi kimse tartışmaya açamaz…"

NE OLMUŞTU?

CHP'nin eski lideri Kılıçdaroğlu'nun geçen cumartesi günkü Parti Meclisi toplantısından hemen önce Oğuz Kaan Salıcı listesinden PM'ye girenlerle buluştuğu belirtiliyor. Edinilen bilgiye göre Kılıçdaroğlu, İmamoğlu'nun İstanbul sermayesiyle ilişkisine dikkat çekerken PM üyelerine "CHP'yi İmamoğlu'na kaptırmayın. Partiyi ANAP'laştırmak istiyor" dediği iddia edilmişti.

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