Ekrem İmamoğlu Akşener'in ablasının cenazesine katıldı

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Ekrem İmamoğlu Akşener'in ablasının cenazesine katıldı
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, afiş krizinden sonra ilk kez Akşener'in ablasının cenazesinde bir araya geldi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in ablası Mualla Özen hayatını kaybetti. Ablasının vefat haberini sosyal medya hesabından açıklayan Akşener, cenaze töreninin İzmit'te olacağını duyurdu. Cenaze törenine İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’da katıldı.

İMAMOĞLU AKŞENER'E TAZİYELERİNİ İLETTİ

İYİ Parti afişlerin asılmasının CHP'li belediyelerin engellediği iddiasının ardından ilk kez karşı karşıya gelen Akşener ve İmamoğlu, Gündoğdu Camii önünde selamlaştı. İmamoğlu, Akşener’e taziyelerini iletti. Akşener de İmamoğlu’na, “Allah razı olsun. Ayaklarınıza sağlık. Ölmüşlerinizin hepsine rahmet olsun. Çok teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.

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“NEZAKETİNİZ İÇİN ÇOK TEŞEKKÜR EDİYORUM”

Cenaze, kılınan ikindi namazından sonra Göndoğdu Mezarlığı’na getirildi. Mezarlıkta kılınan cenaze namazının ardından merhume Özen, dualar eşliğinde defnedildi. Defin işleminin ardından mezarlıktan ayrılan İmamoğlu ve beraberindeki heyet, Akşener’e bir kez daha taziyelerini sundu. Akşener, İmamoğlu ve beraberindeki heyetin cenazeye katılımlarından duyduğu memnuniyeti, “Zahmet ettiniz. Allah razı olsun. Çok sağ olasınız. Nezaketiniz için çok teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

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