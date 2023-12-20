Ekrem İmamoğlu'ndan Akşener'e cevap: Ben o defteri kapattım

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu “Ataköy- İkitelli Metro Hattı”ndaki ilk test sürüşünde gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Gazeteciler, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in açıklamaları üzerine Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın “Korkaklıkla suçlanmak ağrıma gidiyor” açıklamasını hatırlatıp İmamoğlu'na yorumunu sordu.

Ekrem İmamoğlu, yoğun bir programı olduğunu, artık işine ve önüne baktığı belirterek “Dün ben söyleyeceğimi söyledim. Dünkü konuşmamda ifade ettiğim tariflerimle, ilişki tanımlamalarımla ben o defteri kapattım. İşime ve önüme bakıyorum. Şu anda ifade edeceğim başka bir şey yok. Çünkü gerçekten yoğun bir iş takvimiyle meşgulüz." dedi.

"ESKİ DOST DÜŞMAN OLMAZ"

İmamoğlu, ‘Eski dost düşman olmaz.’ sözleriyle Meral Akşener'e karşı kapılarını kapamazken "Bugün yaşananların tarifini dün yaptığım gibi anlayın lütfen. Onun dışında küçük küçük detaylar üzerinden konuşmayı artık uygun görmüyorum. Geçmişe hiç dönmeye vaktimiz yok. Geleceğe bakıyoruz. Geleceğe dönük şu anda 16 milyon İstanbullu, hatta bütün ülke bizim yaptığımız işlere ve başarılarımıza odaklanmış durumda." ifadelerini kullandı.

Mansur Yavaş ile birlikte yollarına devam edip geleceğe baktıklarını dile getiren İmamoğlu "Çünkü biz Türkiye'nin geleceğinin imza altına alındığı, tariflendiği şehirlerde yöneticileriz. Ben de Mansur Bey de hepimiz artık geleceğe odaklanmış bir biçimde yolumuza devam ediyoruz. Şu anda sizi Ataköy- İkitelli metromuzun test sürüşünde misafir ediyoruz” yanıtını verdi.