İmamoğlu’ndan korktular diyerek zehir zemberek eleştiren Akşener’e yanıt

Kaynak: Haber Merkezi Muhabir: Mine Akcan
İmamoğlu’ndan korktular diyerek zehir zemberek eleştiren Akşener’e yanıt
İmamoğlu, Akşener’in “Millet istiyor diye bu arkadaşları masaya götürdüm, iki de korktu” açıklamasına cevap verdi.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Meral Akşener'in açıklamalarına, "Omuz omuza mücadele ettiğimiz, aynı masayı paylaştığımız dostlarımızı bize karşı kışkırtıyorlar. Bir kısım dostlar oyuna geliyor, bazen haddini aşan cümleler kurabiliyorlar. Biz başından beri 'Eski dost düşman olmaz' dedik. Kalbimizi kırsalar da kalp kırmayacağız. Elimizi itseler de elimizi uzatmaya devam edeceğiz” sözleriyle yanıt verdi.

"İKİSİ DE KORKTU"
Uşak’taki programda konuşan Akşener, “Millet istiyor diye bu arkadaşları masaya götürdüm ikisi de korktu” şeklinde konuşmuştu.

"PARTİMİZE OPERASYON VAR, SAVAŞ İLANI KABUL EDİYORUM"
Akşener açıklamasının devamında, “Dün bir aydınlanma yaşadım. Çok enteresan ama Sayın Erdoğan bilir, sayın İmamoğlu da öğrenecek. Ben Sayın Erdoğan hapse giderken oradaydım. Herkesin kaçtığı zamanda da oradaydım. Çoluğu ile çocuğu ile ilgilenen bendim. Evinin önündeki polis noktası kaldırıldığında oradaydım. Gece yaşarışı arayan bendim, televizyonlara çıkıp konuşan bendim, sonra en büyük küfrü yiyen yine ben oldum. Ben Allah’a hep güvendim, hep inandım, sen doğru ol yeter ki… Aynı şekilde Saraçhane’ye ikinci defa gittim. Bugün sövenler rahmetli anama kadar götürdü o işi. Ne yaptım? Boynumu eğdim. Ne yaptım? Kazanalım diye ağzımı açmadım. Ne yaptım? Millet istiyor diye bu arkadaşları masaya götürdüm. O masadan kovuldum ve ikisi de korktu. Benim değil milletin istediğini kabul etmediler. Partimize operasyon olduğu ortaya çıktı. Savaş ilanı olarak kabul ediyorum” ifadelerini kullanmıştı.

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