Ekrem İmamoğlu Kastamonu'da MHP'li efsane başkanı ziyaret etti

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, yapımına destek verdikleri Daday Kapalı Pazaryeri’nin açılışına katılmak amacıyla Kastamonu'ya gitti. Kastamonu Nasrullah Gazetesi'nin haberine göre; kentte iki gün temaslarda bulunacak olan Ekrem İmamoğlu, Kastamonu eski Belediye Başkanı Turhan Topçuoğlu ve ailesini evinde ziyaret etti.

Ziyarette, Turhan Topçuoğlu tarafından İmamoğlu’na kendi kullandığı tesbih hediye edildi. Topçuoğlu ailesi, ziyaret vesilesiyle İmamoğlu ve CHP il teşkilatına teşekkürlerine sundu.

İmamoğlu'na ziyaretlerinde CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, CHP Parti Meclis üyesi Kastamonu Milletvekili Hasan Baltacı ve CHP İl Başkanı Hikmet Erbilgin’in de eşlik etti.

TURHAN TOPÇUOĞLU KİMDİR?

Katamonu'yu bugünkü Kastamonu yapan Turhan Topçuoğlu 1999-2014 arasında MHP'den Kastamonu Belediye Başkanlığı yaptı. 2009 yerel seçimlerinde Kastamonu'da seçmenlerinin yüzde 47.92 oylarını alarak son kez belediye başkanı oldu.

30 Nisan 2012 tarihinde Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı (KUZKA) toplantısı için bulunduğu Çankırı’da yediği öğle yemeği sonucu geçirdiği rahatsızlıktan dolayı görevinden ayrı kaldı ve 2014 seçimlerinde aday olmadı.

Kastamonu 2009 seçim sonuçları şöyle olmuştu:

MHP: Yüzde 47.92

AKP: Yüzde 39.18

CHP: Yüzde 9.06

SP: Yüzde 1.11

ANAVATAN: Yüzde 0.79

LDP: Yüzde 0.03

DSP: Yüzde 0.70

DTP: Yüzde 0.01

İP: Yüzde 0.00

HÖP: Yüzde 0.00

BBP: Yüzde 0.01

BDP: Yüzde 0.00

MP: Yüzde 0.00

ÖDP: Yüzde 0.00

TKP: Yüzde 0.17

DP: Yüzde 0.78

BTP: Yüzde 0.23

EMEP: Yüzde 0.00

HYP: Yüzde 0.00

BAĞIMSIZ: Yüzde 0.00

BAĞIMSIZ: Yüzde 0 0.00