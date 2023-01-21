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  • Ekrem İmamoğlu Kastamonu'da MHP'li efsane başkanı ziyaret etti

Ekrem İmamoğlu Kastamonu'da MHP'li efsane başkanı ziyaret etti

Kastamonu'da ziyaretlerde bulunan İmamoğlu, Kastamonu'nun efsane eski Belediye Başkanı Turhan Topçuoğlu'nu ziyaret etti. 1999-2014 arasında başkanlık görevini yürüten Topçuoğlu, seçimlerde MHP'den aday olmuş ve büyük fark atarak kazanmıştı.

Haber Giriş: 21 Ocak 2023 Cumartesi - 15:18
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İmamoğlu Kastamonu'da MHP'li efsane başkanı ziyaret etti

Ekrem İmamoğlu Kastamonu'da MHP'li efsane başkanı ziyaret etti
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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, yapımına destek verdikleri Daday Kapalı Pazaryeri’nin açılışına katılmak amacıyla Kastamonu'ya gitti. Kastamonu Nasrullah Gazetesi'nin haberine göre; kentte iki gün temaslarda bulunacak olan Ekrem İmamoğlu, Kastamonu eski Belediye Başkanı Turhan Topçuoğlu ve ailesini evinde ziyaret etti. 

Ziyarette, Turhan Topçuoğlu tarafından İmamoğlu’na kendi kullandığı tesbih hediye edildi. Topçuoğlu ailesi, ziyaret vesilesiyle İmamoğlu ve CHP il teşkilatına teşekkürlerine sundu.

İmamoğlu'na ziyaretlerinde CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, CHP Parti Meclis üyesi Kastamonu Milletvekili Hasan Baltacı ve CHP İl Başkanı Hikmet Erbilgin’in de eşlik etti.

TURHAN TOPÇUOĞLU KİMDİR?

Katamonu'yu bugünkü Kastamonu yapan Turhan Topçuoğlu 1999-2014 arasında MHP'den Kastamonu Belediye Başkanlığı yaptı. 2009 yerel seçimlerinde Kastamonu'da seçmenlerinin yüzde 47.92 oylarını alarak son kez belediye başkanı oldu.

30 Nisan 2012 tarihinde Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı (KUZKA) toplantısı için bulunduğu Çankırı’da yediği öğle yemeği sonucu geçirdiği rahatsızlıktan dolayı görevinden ayrı kaldı ve 2014 seçimlerinde aday olmadı.

Kastamonu 2009 seçim sonuçları şöyle olmuştu:

MHP: Yüzde 47.92

AKP: Yüzde 39.18

CHP: Yüzde 9.06

SP: Yüzde 1.11

ANAVATAN: Yüzde 0.79

LDP: Yüzde 0.03

DSP: Yüzde 0.70

DTP: Yüzde 0.01

İP: Yüzde 0.00

HÖP: Yüzde 0.00

BBP: Yüzde 0.01

BDP: Yüzde 0.00

MP: Yüzde 0.00

ÖDP: Yüzde 0.00

TKP: Yüzde 0.17

DP: Yüzde 0.78

BTP: Yüzde 0.23

EMEP: Yüzde 0.00

HYP: Yüzde 0.00

BAĞIMSIZ: Yüzde 0.00

BAĞIMSIZ: Yüzde 0 0.00

 

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Poyraz
21.01.2023 16:09
Akpe mhp ve hdp dışında aday kim olursa veririm başka çare yok 20 yıllık yıkım sona erecek inşallah  
 
Mustafa bey
21.01.2023 16:03
Bu sandıkta inşallah şehit sinan ates için bu mhp yi ve yönetimini sandığa gömeceğiz ülkücü katillerini dağda aramayın adres belli  
 
Tekin Ertürk
21.01.2023 15:30
Size iki kez oy verdim. Sanırım üçüncü oyum CB. adaylığı için olacak. Umarım ya siz ya da Sayın Yavaş CB: adayı olur. ve kazanır.  
 
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