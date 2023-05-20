'İstanbul'da 2,5 milyondan fazla sığınmacı var' İmamoğlu İSKİ verileriyle açıkladı

Editör: Oğuz OK



İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı yardımcısı adayı Ekrem İmamoğlu, FOX TV’de yayınlanan “Liderler FOX’ta” programına katıldı.



İmamoğlu, İSKİ’nin su tüketim verilerine dayandırarak, “Hâlâ İstanbul’da 1 milyon sığınmacı var diyorlar. Yahu biz su veriyoruz bu insanlara. İstanbul’da 2,5 milyonun üzerinde sığınmacı var.” dedi.



"BAYRAMDA YOĞUNLUKTAN TRAMVAY ÇALIŞMADI"

Erdoğan iktidarda kaldığı takdirde 10 milyon daha sığınmacı geleceğini, bir doların da 30 lira olacağını belirten İmamoğlu, “Bayramda yoğunluktan tramvaylarımız çalışamadı! Oraya saldırı gibi gelmiş sığınmacıların %90’ı da erkek. Böyle düzensiz göç, sistemsiz bir sığınmacı modeli olabilir mi! Almanya da sığınmacı aldı ama nasıl seçerek aldıklarını dış misyon temsilcilerinden dinledim.” dedi.