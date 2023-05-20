İmamoğlu'ndan kritik Sinan Oğan açıklaması

Kemal Kılıçdaroğlu'nun ilk turdaki cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan'la ikinci tur için yaptığı görüşme Ekrem İmamoğlu'na soruldu. İmamoğlu, "ittifakı güçlendirerek yeni ve güçlü bir demokrasi inşası başarmak istiyoruz" şeklinde konuştu.

İmamoğlu'ndan kritik Sinan Oğan açıklaması

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Yardımcısı Adayı Ekrem İmamoğlu, Tuzla Aydınlı Semt Pazarı'nı ziyaret etti ve pazar esnafıyla bir araya geldi.

İmamoğlu, gazetecilerin ikinci tur Cumhurbaşkanı seçimleriyle ilgili sorularını yanıtladı.

Ekrem İmamoğlu “Kesinlikle seçime katılım yüksek olacak. Vatandaş ilk turun ne anlama geldiğini biliyor.

İkinci turu da çok iyi idrak etmiş durumda. Ben ilk turla yarışacak seviyede katılım olacağını düşünüyorum.

İnsanlarımıza bu işin iki turlu olduğunu anlatıyoruz. İkinci maça 0-0 başlıyoruz. İnşallah biz kazanacağız” dedi.

“UMUYORUM SONUCU GÜZEL OLSUN”

ATA İttifakı'nın Cumhurbaşkanı Adayı Sinan Oğan ile ikinci tur için yapılan görüşmelere ilişkin soru üzerine İmamoğlu şu açıklamayı yaptı:

“Sayın Oğan ile Sayın Kılıçdaroğlu görüşmeleri yapıyor. Zafer Partisi’yle yapıyor.

Benim şahsen gündemimde değil. Sayın Kılıçdaroğlu’nun yönettiği bir alan, saha. Umuyorum iyi bir uzlaşma olur.

Zaten biz ittifakı güçlendirerek yeni ve güçlü bir demokrasi inşası başarmak istiyoruz. Umuyorum sonucu güzel olsun."

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