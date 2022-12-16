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Sosyalist Enternasyonal'dan İmamoğlu açıklaması

Sosyalist Enternasyonal, Ekrem İmamoğlu’na verilen hapis ve siyasi yasak kararına ilişkin açıklamasında AKP’ye ‘çok partili demokrasiyi koruma’ çağrısı yaptı.

Haber Giriş: 16 Aralık 2022 Cuma - 10:54
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Ekrem İmamoğlu ile ilgili Sosyalist Enternasyonal açıklama yaptı

Sosyalist Enternasyonal'dan İmamoğlu açıklaması
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Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) üyesi olduğu Sosyalist Enternasyonal, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında verilen hapis ve siyasi yasak kararına ilişkin açıklama yaptı.

Duvar’da yer alan bilgilerde açıklamada, “Sosyalist Enternasyonal Türk Hükümetini hukukun üstünlüğünü sağlamaya ve Türkiye'de çok partili demokrasiyi korumaya çağırmaktadır” denildi.

İmamoğlu’nun siyasi hayatının engelleneceği endişesinin taşındığı belirtilen açıklamada, 2023 seçimlerine de dikkat çekilerek, “Bu gelişme, özellikle 2023'te genel ve cumhurbaşkanlığı seçimlerinin yapılacağı bir dönemde Türkiye'deki demokratik süreçleri daha da tehlikeye atmaktadır" ifadeleri kullanıldı.

“TEMYİZ ADİL VE BAĞIMSIZ BİR ŞEKİLDE YAPILMALI”

"Türkiye yargısını, özellikle Yargıtay'ı, bu kararı onamadan önce adalete, hukukun üstünlüğüne ve yargı bağımsızlığına olan bağlılığını göstermeye çağırıyoruz” denilen açıklamada, hükümete de çağrı yapıldı ve “Sosyalist Enternasyonal, Türk Hükümetini hukukun üstünlüğünü sağlamaya ve Türkiye'de çok partili demokrasiyi korumaya çağırmaktadır.

Temyizin adil ve bağımsız bir şekilde yapılmasının beklendiği ifade edilen açıklamada, “Sayın İmamoğlu ve üye partimiz CHP ile dayanışmamızı ifade ederiz” denildi.

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