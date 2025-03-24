Ekrem İmamoğlu kararı piyasaları nasıl etkileyecek?

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanması sonrası en çok sorulan soru şu:

Gözaltına alınmasıyla birlikte göçen piyasalar ne olacak?

Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınma haberi doların 42 liraya kadar yükselmesine neden olmuştu. Bu noktada Merkez Bankası’nın sert müdahalesi geldi. Yaklaşık 20 milyar dolar sattı ve doları kontrol altına aldı.

Merkez Bankası’nın müdahalesi maalesef borsa ve tahvil piyasasında etkili olamadı.

Borsa yüzde 15 düşerken dev banka ve şirketleri hisseleri bir bir çöktü.

Şimdi korkunun daha büyüğü bu hafta yaşanacak mı?

İktidar ilk kriz anında farklı bir algı yaratmak için kamu banka ve fonları devreye soktu.

“Bakın borsa düşmüyor” demek için alım yapıldı. Yine şirketler geri alım ile piyasayı tutmaya çalıştı. Gel gelelim hesaba katılmayan yabancıydı ve yabancı bankaları adeta göçertti. İşte bu hafta bankalarda panik devam edebilir.

Dövizde Merkez Bankası’nın eriyen rezerve rağmen eli halen güçlü. Unutmayın ki bu Merkez Bankası bir dönem eksi 70 milyar dolara rağmen piyasaya müdahale etmişti.

Bu nedenle Merkez Bankası’nın doların yükselmemesi için ölümüne bir müdahalesini ben şahsen bekliyorum.

Gelelim tahvil piyasasına.

Beni en çok korkutan ve üzen piyasa bu.

Gözaltı kararından daha birkaç gün öncesine kadar tahvil piyasasında faizler düşüyor ve yabancı alımları devam ediyordu. Öyle ki, gösterge faizi olan 2 yıllık tahvil faizi 38.10’a kadar geriledi. Cuma günü bu tahvilin faizi rekor artışla yüzde 50’yi geçti.

Şimdi bazı vatandaşlar diyebilir ki, tahvilden bana ne?

Yok öyle değil. Bunu borsa için söyleyebilirsin ama tahvil için söyleyemezsin. Tahvilde faizin her 1 artışı senin hayatından alınan para. Bu faizi ödemek için daha çok çalışıp daha çok vergi ödeyeceksin.

Toparlamak gerekirse artık piyasalar için hiçbir şey eskisi gibi olmayacak.

Mehmet Şimşek ne yapacak?

Ona tavsiyem İngiltere’ye tatile gitmesi. Nasıl olsa vize derdi de yok!

Allah geride kalan bizlere yardım etsin.