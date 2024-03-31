Ekrem İmamoğlu rehavete kapılmayın açıklaması yaptı

Kaynak: Haber Merkezi
Ekrem İmamoğlu rehavete kapılmayın açıklaması yaptı
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, oy verme işlemlerinin sona ermesinin ardından, "Asla rehavete kapılmadan tüm oylarımıza sahip çıkacağız" paylaşımı yaptı.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, oy verme işleminin sona ermesinin ardından sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu.

"Kıymetli İstanbullular; Sandıklar 17.00 itibariyle kapandı" diyen İmamoğlu, "İstanbul’da şu ana kadar olumsuz bir durum yaşanmadı. Şimdi, sayım işleminin görevliler ve vatandaşlar tarafından titizlikle takip edilmesi süreci başladı" dedi.

Rehavet uyarısı yapan İmamoğlu, "Tüm vatandaşlarımızı süreci dikkatle takibe davet ediyorum. Asla rehavete kapılmadan tüm oylarımıza sahip çıkacağız" ifadelerini kullandı.

imamoglukeps.jpg

İlgili Haberler
İstanbul’dan ilk sonuçlar geldi
Fenerbahçeli Osayi seçimlere damga vurdu. Nijeryalı'ya oy yağdı
Fenerbahçelilerin seçim günü konuştuğu fotoğraf! Kadıköy’de oy kullanan Dominik Livakoviç
AKP'li Savcı Sayan seçim sonuçlarını deldi sandık sonuçlarını açıkladı
Seçimi ilk kazanan o oldu!
Son Haberler
Sakarya'da seçim merkezinde kavga: 3 gözaltı Gündem
Sakarya'da seçim merkezinde kavga: 3 gözaltı
Aboubakar gerçeği Spor
Aboubakar gerçeği
Şüpheli çantaların içinden bakın neler çıktı? Gündem
Şüpheli çantaların içinden bakın neler çıktı?
Seyyar sandık ekibi uzun süre asansörde mahsur kaldı Gündem
Seyyar sandık ekibi uzun süre asansörde mahsur kaldı
Yolcu trenin çarptığı kadın öldü Gündem
Yolcu trenin çarptığı kadın öldü
Siirt’te muhtarlık seçimi kavgasında silahlar konuştu. 1 ölü 4 yaralı Gündem
Siirt’te muhtarlık seçimi kavgasında silahlar konuştu. 1 ölü 4 yaralı
ABD Çin kısıtlamalarını güncelledi Ekonomi
ABD Çin kısıtlamalarını güncelledi