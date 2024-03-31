Ekrem İmamoğlu rehavete kapılmayın açıklaması yaptı

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, oy verme işleminin sona ermesinin ardından sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu.

"Kıymetli İstanbullular; Sandıklar 17.00 itibariyle kapandı" diyen İmamoğlu, "İstanbul’da şu ana kadar olumsuz bir durum yaşanmadı. Şimdi, sayım işleminin görevliler ve vatandaşlar tarafından titizlikle takip edilmesi süreci başladı" dedi.

Rehavet uyarısı yapan İmamoğlu, "Tüm vatandaşlarımızı süreci dikkatle takibe davet ediyorum. Asla rehavete kapılmadan tüm oylarımıza sahip çıkacağız" ifadelerini kullandı.