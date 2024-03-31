Fenerbahçeli Osayi seçimlere damga vurdu. Nijeryalı'ya oy yağdı

Tüm Türkiye; 31 Mart Yerel Seçimleri için sandıklara koştu. Oy verme işlemi saat 17.00 itibariyle sona erdi.

Seçimlere damga vuran ilginç bir isim vardı.

Trabzon'da yaşanan olaylarda bir taraftar ile yumruklaşan Fenerbahçeli Osayi Samuel'e neredeyse resmi bir aday kadar oy çıktı!

Bazı Fenerbahçeli taraftarlar oy pusulasına üniformalı Osayi Samuel fotoğrafı yerleştirirken, kimileri de Osayi'nin, Trabzon'da taraftarla kavga ettiği anın fotoğrafını kullandı.

"MHK ve TFF istifa şeklinde" yazılar da göze çarparken, Fenerbahçe'nin ilk 11'nin bulunduğu bir kağıtta da "Evet" mührü basıldı.

Bir taraftarın da sırtında "Osayi Tyson" yazılı tişörtle oy kullanmaya geldiği görüldü.

İşte o ilginç fotoğraflar...