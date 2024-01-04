Ekrem İmamoğlu taziye ziyaretinde Kur'an okudu

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Ekrem İmamoğlu taziye ziyaretinde Kur'an okudu
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Arnavutköy'de katıldığı taziye ziyaretinde Kur'an okuyup, dua etti.

Geçtiğimiz günlerde seçim startını Eyüpsultan'da veren İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, sabah namazı için Eyüpsultan'a giderek vatandaşlarla birlikte sabah namazında saf tutmuştu.

MERHUMUN YAKINLARI RİCA ETTİ, İMAMOĞLU KUR'AN OKUDU

İmamoğlu, Arnavutköy'de bir taziye ziyaretine katılarak merhumun ailesine baş sağlığı dileklerini iletti.

Merhumun yakınlarının rica etmesi üzerine ise Kur'an okuyup, dua etti.

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GÖRÜNTÜLER SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

İmamoğlu'nun Kur'an ve dua okuduğu o anlar ise kameralara yansıdı. Videonun paylaşılması sonrası sosyal medyada İmamoğlu'nun Kur'an okuduğu anlar gündem oldu.

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