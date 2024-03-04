Ekrem İmamoğlu yaptırdığı camiye imam atamayan müftüye tepki gösterdi 'Vallahi ben gider namazı ben kıldırırım ben yaparım o işi'

İBB başkanı ve aynı zamanda 31 Mart tarihinde yapılacak olan yerel seçimlerde partisi CHP’den yeniden aday gösterilen Ekrem İmamoğlu, seçim çalışmaları sebebi ile İstanbul’un Avcılar ilçesinde vatandaşlar ile buluştu.

Yaptığı konuşmada Avcılar’da yaptırdığı caminin eksikliklerini kontrol ettirdiğini belirten İmamoğlu, müftülüğün camiye imam görevlendirmediğini öğrendiğinde “Dedim vallahi ben gider kıldırırım. Ben yaparım o işi. Aradım o zamanki yetkilileri. Dedim ki size yarım gün müsaade, yarım gün. O camiye imam görevlendiriyor musunuz? Görevlendirmiyor musunuz?” şeklinde tepki gösterdiğini açıkladı.

İmamoğlu’nun konu hakkında yaptığı konuşma şu şekilde:

“Bakın ben size bir şey daha anlatayım. Hemen şurada, Yakuplu'da, hemen D 100 orada hasırcılar var. Onun arkasında bir cami yaptım. Adını da ne koydu biliyor musunuz? Kuvay-i Milliye Cami koydum. Ben bunları tanıyorum.

Onun için anlatıyorum camii yaptık, diyanete teslim edeceğiz. Bir Kurban Bayramı arefesi. Dedim ki, camiiye gidin bakın bakalım eksiği var mı? Bir an önce bir an önce açılsın. Bayram namazı sabahı, ben orada kılacağım dedim.

Arkadaşlarım geldi ne deseler iyi. Yahu başkanım gittik her şey tamam da müftü görevlendirmek istemiyormuş imamı. Dedim vallahi ben gider kıldırırım. Ben yaparım o işi. Aradım o zamanki yetkilileri. Dedim ki size yarım gün müsaade, yarım gün.

O camiye imam görevlendiriyor musunuz? Görevlendirmiyor musunuz? Sen dedim bunu yapıyorsan bekliyorum cevabını o gün oraya imam görevlendirildi ve bayram namazını orada kıldık. Ben buradan o müftüye veya onun gibilere sesleniyorum.

Sizin siyasetiniz batsın. Sizin siyasetiniz batsın. Allah sizi ıslah etsin. Yaradan bize demiş ki inançla yaşamla insan sevgisiyle büyü. Gerisini unut siyaset nedir bugün var yarın yok. Makam nedir? Mevki nedir? Ama bunların hepsi düzelecek.”