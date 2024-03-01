Ekrem İmamoğlu Ali Koç'a ne istediğini söyledi: 10 defa bekledik gelmedi ki

31 Mart yerel seçimlerinde aday olan İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Fenerbahçe kulübünü ziyaret etti.

Ülker Stadı'na gelen Ekrem İmamoğlu’nu Fenerbahçe başkanı Ali Koç kapıda karşıladı.

"SARI-LACİVERT YAKIŞMIŞ"

Ekrem İmamoğlu’nun daha önceki ziyaretinde bordo-mavili kravatla gelmesine gönderme yapan Ali Koç İmamoğlu’nun bu sefer sarı-lacivertli kravat takması üzerine "Sarı lacivert yakışmış." Dedi.

"BEKLEDİK GELMEDİ"

Ali Koç’un bu sözlerine espri ile karşılık veren İmamoğlu ise "Bana hediye etmedin ki. On defa bana sarı lacivert kravat gelecek diye bekledik, gelmedi." ifadelerini kullandı.

"İSTANBUL'U GÜÇLÜ YAPAN FENERBAHÇE GİBİ KULÜPLERİMİZ"

Yapılan görüşmenin ardından basın mensuplarına açıklamada bulunan Ekrem İmamoğlu, “İstanbul'u güçlü yapan, Fenerbahçe gibi kulüplerimiz. Diğer markalarımız da bizi yukarıya taşıyan dünya ölçeğinde markalarımız. Bu bağlamda işbirliğimizi her zaman en güçlü tutmak gayreti içerisinde olduk, olmaya da devam edeceğiz." Dedi.

"BİR DEMOKRASİ ŞÖLENİ İÇİNDE GEÇER"

Fenerbahçe başkanı Ali Koç ise İmamoğlu’nun ziyareti hakkında "İnşallah bu seçim hem ülkemiz için hem İstanbul'umuz için hem de Kadıköy'ümüz için hayırlı, uğurlu olur. Bir demokrasi şöleni içinde geçer. Ülkemize yakışır bir seçim olur. Seçim sonuçları da hayırlı, uğurlu olur diyorum." İfadelerini kullandı.