Murat Kurum'a destek verip yanağını okşatan Dursun Özbek Ekrem İmamoğlu'na bakın ne dedi

İstanbul Büyükşehir Başkanı Ekrem İmamoğlu, geçtiğimiz gün yaptığı Fenerbahçe ziyareti sornası bugün de Galatasaray'ı ziyarette bulundu.

İmamoğlu, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ile bir araya gelirken, görüşme basına kapalı olarak gerçekleştirildi.

İki isim, görüşme sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

''İSTANBUL İÇİN EN HAYIRLISINI DİLİYORUM''

Dursun Özbek, "Sayın Başkanla ilişkilerimiz gayet iyi. Kendisi yoğun destek verdi Galatasaray'a. 2024'ün ilk yarısı seçimler ve yarışmalarla geçen bir dönem. Belediye seçimleri 31 Mart'ta, ondan sonra şampiyonluk yarışı var. Şampiyonluk yarışı da belediye seçimi kadar vatandaşın ilgisini çekiyor. Mayıs ayında da Galatasaray'ın seçimi var. Bu dönemde İstanbul için en hayırlısını diliyorum, Sayın Başkan'a da başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.

''İYİ OYNAYAN KAZANSIN''

Ekrem İmamoğlu ise "Verimli bir sohbetimiz oldu. İstanbul'un çok önemli markaları olan üç büyük kulübümüzle sürekli iletişim içerisinde olduk. İstanbul, dünya markası, Fenerbahçe'yi ziyaret ettiğimde de söyledim. Kulüplerin sportif başarıları bizi çok mutlu ediyor. Bu üç kulübümüz sadece futbol takımı değil, toplumsal yaşam adına özel konumu olan kulüpler. Tabii ki sportif yarışlar var, bazen iğneleyici sohbetler olabiliyor. Bunlar keyifli olduğu sürece hiç sıkıntı yok. Bu sene iki takımımızın yarışı var, inşallah sonucu güzel olur. İyi oynayan kazansın" şeklinde konuştu.

ÖZBEK'TEN MURAT KURUM'UN HAREKETİNE DAİR AÇIKLAMA

Dursun Özbek, Murat Kurum'la olan fotoğrafının gündem olmasıyla ilgili sorulan soruya şu şekilde yanıt verdi;

"Sorunun maksadı ve içeriğiyle ilgili başka bir şey söylemek lazım. Benim başkan olduğum dönemde yaklaşık 1,5 seneyi aşkın süredir son derece güzel ilişkiler içerisindeyiz. Galatasaray'ın görüşleri bu yöndedir. Fotoğrafla ilgili, dün sayın başkanın davetine de gittim. Gayri ihtiyarı bir hareket, benim söyleyeceğim bir şey yok."