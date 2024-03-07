Ekrem İmamoğlu'ndan, Burcu Köksal'a sert yanıt: 'Ya kendine başka iş bulacak ya başka parti bulacak'

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Bakırköy Özgürlük Meydanı Çevre Düzenlemesi Açılışı’nda gündemle ilgili açıklamalarda bulundu.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Seçildiğimde belediye kapıları DEM Parti hariç her partiye açık olacak" ifadesini kaydeden CHP Afyonkarahisar Belediye Başkan Adayı Burcu Köksal'a sert bir yanıt verdi.

“YA KENDİNE BAŞKA BİR İŞ BULACAK…”

İmamoğlu, CHP Afyonkarahisar Belediye Başkan Adayı Burcu Köksal'ın DEM Parti hakkındaki sözlerini eleştirdi ve "Ben CHP'liyim ama bu partiye, bu partililere değil; bu şehrin her insanına hizmet ediyorum. Her siyasi görüşten olan insanına. Öyle 'Ben belediye başkanı olursam şu partilileri belediyeye almam, şu partiler hariç şunlarla görüşürüm' diyen ya kendine başka bir iş bulacak ya da başka parti bulacak" ifadelerini kaydetti.

“Biz insan ayırt etmeyiz kardeşim.” diyen İmamoğlu, geçmiş yıllarda Soylu’nun iddialarını hatırlatarak, “Hani birileri çıkıyor ya 'vatan haini, terörist.' Hatırlayın, büyükşehir belediyesi terörist doluydu! Bunu diyenle, bu aynı akıl. Öyle yağma yok!" ifadesini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel önceki gün Afyonkarahisar’da Belediye Başkan Adayı ve CHP Grup Başkanvekili Burcu Köksal ile miting düzenlemişti. Mitingde konuşan Burcu Köksal, “Belediye başkanı olarak seçildiğimde Afyonkarahisar Belediyesi'nin kapıları DEM Parti hariç, bütün siyasi partilere açık olacak. Onlar bunu söyleyemez, AKP'nin adayı bunu söyleyemez. Onlar ancak yaygara koparır, kapalı kapılar ardından pazarlık yaparlar” söyleminde bulunmuştu.

CHP lideri Özel, daha sonra Uşak’ta gerçekleştirdiği mitingde, “Demin Afyon’dan geldim ve Burcu Başkandan da selam getirdim. Bu sırada Afyon’da konuşurken belediyenin kapılarını ardına kadar açacağız diye söylerken orada bir küçük sürçü lisan oldu, ‘aman başkanım sen düzelt’ dedi. Afyon belediyesinin de, Uşak belediyesinin de seçildikten sonra kapıları ardına kadar tüm siyasi partilere, tüm Uşak ve Afyonlulara açıktır” ifadelerini kaydetti.

"AFYONKARAHİSAR’I DEM’LİLERLE VE HÜDA PAR’LILARLA YÖNETMEYECEĞİM"

Köksal, sonraları sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “AKP, ‘Mevcut işçileri çıkaracak, PKK’lıları işe alacak’ diyor. Ben ‘Emeklilere dört ay doğalgaz ve Afjet konusunda destek vereceğim’ diyorum, ‘Belediyeyi DEM’lilerle yönetecek’ diyorlar, ‘Rantsal dönüşüm değil, bedelsiz ev yapacağım’ diyorum. ‘Gizli kapılar ardında DEM’lilerle görüşüyor’ diyorlar. Açık ve net Afyonkarahisar’ı DEM’lilerle ve HÜDA PAR’lılarla yönetmeyeceğim” açıklamasını yaptı.