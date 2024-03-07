DEM Partiye kapısını kapatan Burcu Köksal kendi partisinden linç yedi. Özel ve İmamoğlu hedef aldı

Yerel seçime 24 gün kala seçim çalışmalarına devam eden siyasi partiler her gün bir başka şehirde halk ile buluşup vatandaşlara vaatlerini anlatıp oy istemeye devam ediyor.

Bu atmosferde gündemi baştan aşağıya değiştiren bir gelişme CHP içerisinde yaşandı. CHP lideri Özgür Özel seçim çalışması kapsamında dün Afyonkarahisar’da seçim koordinasyon merkezinin açılışında halk ile buluştu. Burada yaptığı konuşmanın ardından mikrofonu eline alan Afyon adayı Burcu Köksal flaş bir açıklama yaparak belediye başkanlığına seçildiği takdirde Afyonkarahisar Belediye kapısının DEM Parti hariç her siyasi partiye açık olacağını şu sözler ile açıklamıştı: “Seçildiğimde Afyonkarahisar Belediyesi’nin kapıları DEM Parti hariç her siyasi partiye açık olacak”

ÖZGÜR ÖZEL’DEN DÜZELTME

Burcu Köksal’ın konuşmasından sonra seçim çalışmalarına Uşak’ta devam eden Özgür Özel, burada yaptığı konuşmada Köksal’ın konuşmasında bir sürçülisan olduğunu ve kendisine, “Aman başkanım sen düzelt” dediğini ve Afyon ve Uşak belediyelerini CHP’nin kazanması halinde her siyasi partiye açık olacağını ifade etmişti.

“DİL SÜRÇMESİ DEĞİL”

Burcu Köksal ve Özgür Özel’in birbirinden oldukça farklı açıklaması sosyal medyada olduğu kadar siyaset gündeminde de tartışmalara neden olurken tv100 kanalında konuşan Barış Yarkadaş, tartışmalara konu olan Burcu Köksal ile görüştüğünü Köksal’ın sözlerinin arkasında olduğunu aktararak Burcu Köksal’ın “Ben bir dil sürçmesi sonucu değil, verdiğim söz üzerine konuştum” şeklinde kendisine açıklama yaptığını açıklamıştı.

“AFYONKARAHİSAR’I DEM’LİLER İLE YÖNETMEYECEĞİM.. NET..”

Seçim otobüsü üzerinde gündem olan açıklamasından sonra aynı açıklamayı sosyal medya hesabından yapan Köksal, konuşmasının arkasında olduğunu ve söylediklerinin net olduğunu şu açıklama ile kamuoyuna paylaştı:

“Ben Suriyeliler amasız fakatsız lakinsiz Afyonkarahisar’dan göndereceğim diyorum, Akp mevcut işçileri çıkaracak pkk’lıları işe alacak diyorlar, ben emeklilere 4 ay doğalgaz ve Afjet konusunda destek vereceğim diyorum, belediyeyi dem’lilerle yönetecek diyorlar, rantsal dönüşüm değil garip gurabaya bedelsiz ev yapacağım diyorum, gizli kapılar ardında demlilerle görüşüyor diyorlar. Açık ve net Afyonkarahisarı demlilerle ve hüdaparlılarla yönetmeyeceğim… Net….”

İMAMOĞLU’NDAN BURCU KÖKSAL’A: YA KENDİNE BAŞKA İŞ BULACAK YA BAŞKA PARTİ BULACAK

İBB başkanı Ekrem İmamoğlu Burcu Köksal’ın tartışmalara neden açıklamasının ardından bugün Bakırköy Özgürlük Meydanı Çevre Düzenlemesi Açılışı’nda Köksal’a sert yanıt verdi.

Köksal’ın DEM Parti hakkındaki açıklamalarına tepki gösteren İmamoğlu şu şekilde konuştu:

Ben CHP'liyim ama bu partiye, bu partililere değil; bu şehrin her insanına hizmet ediyorum. Her siyasi görüşten olan insanına. Öyle 'Ben belediye başkanı olursam şu partilileri belediyeye almam, şu partiler hariç şunlarla görüşürüm' diyen ya kendine başka bir iş bulacak ya da başka parti bulacak”

“Biz insan ayırt etmeyiz kardeşim.” diyen İmamoğlu, geçmiş yıllarda Soylu’nun iddialarını hatırlatarak, “Hani birileri çıkıyor ya 'vatan haini, terörist.' Hatırlayın, büyükşehir belediyesi terörist doluydu! Bunu diyenle, bu aynı akıl. Öyle yağma yok!" ifadesini kullandı.

ÖZGÜR ÖZEL’DEN BURCU KÖKSAL’A YANIT

CHP lideri Özgür Özel bugün DEM Parti çıkışı yapan Burcu Köksal’a yanıt verdi. CHP’li tüm adayların bir taahhütname imzalayacaklarını belirten Özgür Özel, CHP’li belediyelerin belediye hizmetlerini eşit bir şekilde sunacaklarını ve belediye kapılarını herkese ardına kadar açacaklarına dair söz vereceklerini belirtti.

Söz konusu taahhütnamenin 8 Mart itibari ile imzalanacağını belirten Özel’in açıklaması şu şekilde: Dünden bugüne bir ihtiyaç daha ortaya çıktı. CHP'li belediyeler; kişilerin dini inancı, mezhebi, doğduğu yer, ırkı ve yine hangi siyasi görüşe bağlı olduklarına bakılmaksızın belediye hizmetlerini eşit sunacaklarına ve belediyelerin kapılarını herkese tam olarak ardına kadar açacaklarına dair söz verecekler.

Burcu Köksal’ın DEM Parti çıkışı, parti lideri Özgür Özel ve İBB başkanı Ekrem İmamoğlu tarafından sert bir şekilde eleştirilirken Burcu Köksal hakkında şu yorum yapıldı: “Doğru söyleyeni dokuz köyden kovarlar”