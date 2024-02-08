Ekrem İmamoğlu'ndan Murat Kurum'a telefon. Görüşmenin detayları ortaya çıktı

Cumhur İttifakı’nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen basın toplantısında önemli açıklamalarda bulundu.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun kendisini aradığını söyleyen Kurum,"İyi niyet temennilerinde bulunduk. Bir talebi varsa telefonumun açık olduğunu söyledim" ifadelerini kullandı.

"GERİDE BAŞLAMIŞTIK, ŞU AN 1,4 PUAN ÖNDEYİZ"

Seçim çalışmalarına devam ettiklerini söyleyen Kurum, anketlerde öne geçtiklerini belirterek, "Geride başlamıştık, şu an 1,4 puan öndeyiz" ifadelerini kullandı.

"KARŞI TARAFTA GÖRDÜĞÜMÜZ BİR KAOS VAR”

Yeniden Refah Partisi'nin oylarına talip olduklarını ifade eden Kurum, Başak Demirtaş'ın adaylıktan çekilmesiyle ilgili şüphelerini paylaşarak, "Karşı tarafta gördüğümüz bir kaos var. Baskı mı geldi, pazarlıklar mı var göreceğiz" ifadelerini kullandı.

“TAKSİLER İSTANBUL’DA BİR SORUN”

Taksi sorunu ile ilgili de açıklamalarda bulunan Kurum, "Taksilerin İstanbul’da bir sorun olduğunu Eksik varsa yönetmelik ve kanunların düzenlenmesi için gerekli adımı atacaklarını belirtti. Kurum, “İstiyoruz ki İstanbul'a gelen taksiye ulaşabilsin, bekleme süresi ulaşabilme oranı böyle kalmasın istiyoruz. Biz çözümü sunmak mecburiyetindeyiz. Biz kimsenin tarafı değiliz. Bu karmaşayı ortadan kaldıracağız. Kayıtlı kayıtsız hizmet veren kuruluşlar var” ifadelerini kullandı.

DEPREM AÇIKLAMASI

Depremlerle ilgili de açıklamalarda bulunan Kurum, ”Bir yıl önce asrın felaketinde 53 bin 537 canımızı kaybederek çok büyük bir acı yaşadık Bugün bir yandan bu acıyı kalbimizin derinlerinde taşıyoruz. Ama bir yandan da afetzede kardeşlerimizi yeni sıcak ve güvenli yuvalarına kavuşturmanın mutluluğunu hissediyoruz. Bu deprem bizlere iki şeyi çok açık bir şekilde yeniden göstermiştir. Birincisi, devletimizin ne kadar büyük ve güçlü bir devlet olduğunu tekrar görmemizi sağlamıştır. İkincisi ise bu aziz milletin ne kadar güzel, ne kadar yardımsever, kardeşlik bağıyla birbirine bağlı bir millet olduğunu; tüm dünyaya bir kez daha göstermiştir” ifadelerini kullandı.