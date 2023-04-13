Ekrem İmamoğlu'ndan Bakan Murat Kurum'a kentsel dönüşüm tepkisi. Elinizi tutan mı vardı? Son 21 yıldır neredeydiniz?

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, 2022 Yılı Faaliyet Raporu'nu İBB Meclisi'ne sundu. İstanbul'un depreme hazırlığını anlatan Ekrem İmamoğlu, 2022'de İstanbul depremine hazırlıkta önemli aşamalar kat ettiklerini söyledi.

İstanbul’daki kentsel dönüşümü 5 yılda tamamlayacaklarını söyleyen Bakan Murat Kurum’a tepki gösterdi. İmamoğlu, “Elinizi tutan mı vardı yani ben merak ediyorum. Allah aşkına bütün yetkiler A’dan Z’ye sizde. Son 21 yıldır neredeydiniz? Madem 5 yılda bitecekti.” dedi.

"HÜKÜMETE DEFALARCA GÜÇ BİRLİĞİ ÇAĞRISI YAPTIK"

Göreve geldiği ilk günden bu yana merkezi hükümete, defalarca depreme karşı güç birliği çağrısında bulunduğunu hatırlatan İmamoğlu, bu anlamda ilgili kurumların hepsiyle hesapsız, kitapsız birlikte çalışma arzusunda olduklarını yineledi.

Ekrem İmamoğlu konuşmasına şöyle devam etti:

Gelin ‘Marmara Deprem Konseyi’ni hep birlikte kuralım. Ortak akılla bir yol haritası hazırlayalım. Gelin İstanbul’a ve Marmara’ya özel bir kanun çıkaralım. İmar aflarını, memleketin ve insanlarımızın hayatından çıkaralım. Gelin imar planlarında ‘toplanma alanı ve kent içi park alanı, sağlık alanı, eğitim alanı, itfaiye alanı’ olarak belirtildiği halde, üzerinde bina bulunan yerler için ‘Acil Kamulaştırma Programı’nı hayata geçirelim.

İmar düzenlemeleriyle ilgili 25 yasa, 11 yönetmelik ve 19 farklı kuruma dağıtılmış yetkiyi gözden geçirip, stratejik bakış açısıyla, basit ve hızlı uygulanabilir mevzuata geçelim. Gelin ‘İstanbul İmar Yönetmeliği’ni hep birlikte yenileyelim.

"ELİNİZDEN TUTAN MI VARDI? 21 YILDIR NEREDEYDİNİZ?"

Biz, olası deprem için ‘Devlet, belediye, millet ortaklaşa çalışalım’ derken, Sayın Şehircilik Bakanımız bakın ne yapıyor? Bizi duymak yerine, gazetelere ilginç demeçler veriyor. Ekranda da gördüğünüz gibi, İstanbul’da kentsel dönüşümü ‘5 yılda yapacağını’ söyleyebiliyor.

Elinizi tutan mı vardı? Durmayın, yapın Allah aşkına. Son 21 yıldır neredeydiniz? Hadi 21 yılı bir kenara bırakalım, son 5 yıldır neredeydiniz? Lütfen popülizm yapacağım derken, komik durumlara düşme durumudur bu. İnşallah 14 Mayıs’ta bu büyük millet karar verecek, ‘milletin hükümeti’ işbaşı yapacak; Marmara depremine hazırlık seferberliğini başlatacak, Boğaz’ın kıyısında, Kuşkonmaz Camii etrafındaki barakalara imar vermeyecek bir Şehircilik Bakanı göreve gelecek.

Sayın Bakan, 5 yılda yapamadığı görevle acaba İstanbul’da başka arayışlar içinde mi diye merak ediyorum.

"KENTSEL DÖNÜŞÜMÜ ÖZENDİRMEYE ÇALIŞIYORUZ"

39 ilçede, hızlı tarama yöntemiyle yaptığımız incelemelerde, toplam 11.786 binayı ziyaret ettik. İzin verilen 3.143’ünde inceleme yaptık. Tüm İstanbul’da benzeri kaç bin bina vardır, varın siz bu ortalamadan düşünün. Kahramanmaraş depremlerinden sonra, Belediyemize kısa sürede yüz binlerce başvuru geldi. İBB olarak, bu başvurularla ilgili yoğun şekilde çalışıyoruz. Kentsel dönüşümü özendirmek için hem malik hem de kiracılara kira yardımını 4.500 liraya çıkarttık. Mart ayında binatespiti.ibb.istanbul sitemizi yayına açarak, bina inceleme ve sonuç taleplerini hızlandırdık. Sultangazi, Eyüpsultan, Büyükçekmece, Kağıthane, Beykoz, Şişli ve Kadıköy’de 5000’e yakın bağımsız birimin kentsel dönüşüm projelerini tamamlayıp, uygulama aşamasına geçtik.

Unkapanı Köprülü Kavşağı’nı yeniden inşa ederek, deprem ve su baskını risklerine karşı güçlendirdik. İGDAŞ’ın geliştirdiği ve deprem sonrası ikincil afetleri önlemek adına gaz akışını otomatik kesecek, ‘Akıllı Deprem Risk Azaltma Sistemi’ni kullanıyoruz. Afet anında lojistik hizmetlerinin sürekliliğini sağlamak için çok önemli olan, Habibler Mahallesi’ndeki ambarımızı hizmete açtık. Alibeyköy Lojistik Merkezi’ni de kısa sürede hizmete açacağız. Okullarda 100.000’i aşkın öğrenciye, temel afet bilinci eğitimi verdik.

İştirak şirketimiz KİPTAŞ’ı, tarihinde görülmediği kadar riskli yapıya çözüm üreten hale getirdik. 9 farklı ilçede, 12 projede çözüm ürettik. ‘İstanbul Yenileniyor’ projemizle, 39 ilçemizden 490 bin bağımsız birime çare üretiyoruz. Engelleme ve aşırı maliyet artışlarıyla boğuştuğumuz bu dönemde, 37 farklı projede, 16.500 bağımsız birimin inşaatını tamamlıyoruz. Silivri 4. Etap Konutları, İzmit Çınar Evler ve Tuzla Meydan Evler projeleri ile Eyüpsultan’da 50 yıllık mülkiyet problemini uzlaşıyla çözerek temel attığımız projenin 1. etabını tamamladık, hak sahiplerine teslim ettik.

Türkiye’nin en önemli kentsel dönüşüm projelerinden Karanfilköy’de kördüğüm olmuş sorunları uzlaşıyla çözdük; tahliye ve yıkımlara başladık. Yakında temel atacağız.