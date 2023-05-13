Ekrem İmamoğlu'ndan seçime saatler kala son uyarı videosu

Editör: Bengü Zorlu

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Yardımcısı Adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, “Yarın çok önemli bir seçim yapacağız. Yüzüncü yılında Cumhuriyet’imize sahip çıkacağız. Seçim kesin olarak sonuçlanana kadar görev yerlerimizi asla bırakmayacak, sağlıklı bilgi akışı ve seçim güvenliği için son ana kadar çalışacağız” diyerek seçim güvenliği çağrısı yaptı.

İmamoğlu yayınladığı videonun sonunda, seçime saatler kala sandık başına gidecek olan seçmenlere, “Türkiye’ye baharı getireceğiz. Birlikte başaracağız. İyi ki varsınız. Her şey çok güzel olacak” diyerek yarın gerçekleşecek seçimle ilgili umut veren bir açıklama yaptı.