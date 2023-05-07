Son Dakika... Ekrem İmamoğlu: Erzurum'u terk etmiyorum

Erzurum'da miting sırasında taşlı saldırıya uğrayan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Yaralıları gerekirse ziyaret edeceğim ama evde ama hastanede. Onlarla ilgili bilgi almadan da Erzurum'u terk etmiyorum." dedi.

Son Dakika... Ekrem İmamoğlu: Erzurum'u terk etmiyorum

Bunun üzerine saat 18.00'de mitingine başlayan İmamoğlu saldırıyla karşı karşıya kaldı. "Bize sevgi düşüyor" diyerek kimsenin tepki göstermemesini istedi. İmamoğlu, yapılan provakasyona karşı polislere seslenerek "Bunu seyreden polisler biz de seyrediyoruz. Bu şehrin valisi biz de sizi seyrediyoruz" dedi.

İmamoğlu, "Burada yaralanan vatandaşlar var siz seyrediyorsunuz. Erzurum Valisi, belediye başkanı insanları tahrik ediyorsunuz. Sizin hakkınızda suç duyurusunda bulunacağız" diye konuştu.

İmamoğlu, "Buradaki sulhü sağlayın ben şehir turuna devam ediyorum" dedi. İmamoğlu, saldırıya ilişkin olarak hakkınızda suç duyurusunda bulunacağı açıklamasını yaptı.

Bir yandan Millet İttifakı destekleyenler "Hak hukuk adalet" sloganı attı.

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“ERZURUM’U TERK ETMİYORUM”

Ekrem İmamoğlu Halk TV'de açıklama yaparak "Erzurum'a gelmeden Büyükşehir Belediyesi büyük bir nezaketsizlik göstererek otobüslerini yığarak tanıtım yapacağını söylemiş. Kendisini tanıyorum, bu hiç yakışmayan bir harekettir" dedi.

Daha sonra Vali ile görüştüklerini söyleyen İmamoğlu gerekli tedbirlerin alındığını söylediğini ifade etti. İmamoğlu şöyle devam etti:

"Her taraftan taş yağıyor. Polislerin hiçbirisi kılını kıpırdatmadı. Bu bir talimattır. Ben konuşmamın beşinci dakikasında kestim. Bizim yüzümüzden size taş geliyor, diyerek vatandaşlarımızı uyardım. Burada sizi korumakla yükümlü polis vardır.

Bir tarafta 200 kişi vardı. Bir tarafta da 200-300 kişi vardı sözüm ona AKP'li. Vali'ye mesaj attım. Kendisine yakışmadığını istifa etmesi gerektiğini söyledim. Kendisi de beni aradı. Bilgilendirme için aradığını söyledi. Bu iradenin tepesinde kim varsa İçişleri Bakanlığı'ndan Cumhurbaşkanlığı'na kadar herkes sorumludur.

Vali'ye söyledim buradaki insanların güvenliği sağlanana kadar Erzurum'u terk etmiyorum."

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