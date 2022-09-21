Ekrem İmamoğlu'nun davası öncesi Kartal Kaymakamlığı'ndan toplanma ve basın açıklaması yasağı. Adliyede olağanüstü hal ilan edildi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 31 Mart 2019 seçimlerinin iptal edilmesinin ardından 'iktidarın manipülasyonla kazanamadığı seçimi, YSK kararıyla iptal ettirerek kazanmak istediğini' belirtmesinin ardından 'YSK üyelerine hakaret' iddiasıyla dava açılmıştı. İmamoğlu 'nun 4 yıl 1 aya kadar hapis cezası istemiyle yargılandığı davada ara karar bekleniyor. İmamoğlu'nun davası bugün saat 11.00'da görülecek.

Dava öncesi Kartal Kaymakamlığı, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul Anadolu Adliyesi'ndeki duruşması nedeniyle 'toplanma, basın açıklaması ve gösteri yürüyüşü' yapmayı yasakladı.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) üyelerine hakaret ettiği iddiasıyla yargılanan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun ve Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun’un açtığı davada yargılanan CHP Üsküdar İlçe Başkanı Suat Özçağdaş’ın bugün yapılacak duruşmalarını takip etmek için Anadolu Adliyesi’ne gidenlerin adliyeye girişi engellendi.

Polisler Ekrem İmamoğlu'nun mahkemeye başka bir kapıdan gireceğini, hakimin talimatının bu şekilde olduğunu söyledi Ekrem İmamoğlu'nun Avukatı Gökhan Günaydın, buna itiraz ederek mahkemeye normal kapıdan gireceklerini belirtti.

"ADLİYE ÇEVRESİNDE BULUNMAYI YASAKLAMAK NE DEMEK?"

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, sosyal medya hesabından açıklama yaparak "Resmi yazıyla! adliyeye girmek, davayı takip etmek ve adliye çevresinde bulunmayı yasaklamak ne demek? Korkmayın biz halkız ve haklıyız ve elbette kazanacağız. 16 milyon kazanacak, 85 milyon kazanacak!" dedi.

Öte yandan CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan, Kartal Kaymakamı Abdullah Demir'in imzasını taşıyan ilgili belgeyi paylaşarak "Davasına sahip çıkanlar AKP'yi korkuttu! Ekrem İmamoğlu davası için adliyenin olduğu Kartal'da özel bir günlük yasaklar ilan edildi" ifadelerini kullandı.

REDDİ HAKİM TALEBİ REDDEDİLDİ

Hakkında 4 yıl 1 aya kadar hapis cezası istemiyle dava açılan İmamoğlu’nun avukatları mahkemede reddihâkim talebinde bulunmuştu. Mahkeme, hakimin tarafsızlığını şüpheye düşürecek bir durumun mevcut olmadığını, taleplerinin reddedilmesinden dolayı bu yola başvurulduğunu ve yargılamayı uzatmaya yönelik olduğunu belirterek, sanık avukatının reddihâkim talebinin reddine karar vermişti.

DOSYA SAVCILIĞA GÖNDERİLMİŞTİ

1 Haziran'da görülen davada, İmamoğlu’nun avukatlarının celse arasında sunduğu uzman görüşüne ilişkin raporun incelenmesi için dosyanın savcılığa gönderilmesine hükmeden mahkeme, duruşmayı 21 Eylül’e ertelemişti. İmamoğlu ise Saraçhane'de yaptığı açıklamada "Bu davada dört yıla kadar hapsim ve siyasi yasaklı olmam istendi. Öncelikle tekrar ifade edeyim. Bu süreçte hukukun bu şekilde bir mahkemeyi açıyor olması bile aslında talihsizlik" ifadelerini kullanmıştı.

"HIÇKIRA HIÇKIRA AĞLATACAĞIZ"

Öte yandan "Toplumu germek istiyorlar" diyen İmamoğlu, "İçişleri Bakanı'nın bana 'ahmak' demesine yanıt verdiğim halde... Aslında sözünü kendisine iade ediyorum. Buradan yola çıkarak YSK'ye demişim gibi dört yıl hapis ve siyasi yasak istenen davada yargılanıyorum" demiş ve şöyle devam etmişti;

"İçişleri Bakanı deyip geçmeyin seçim güvenliğinden sorumlu birinci ya da ikinci kişidir. Seçim akşamı bile görevini ihmal edip rakibimle toplantı yapacak kadar görevini ihmal edecek bir kişiydi. Seçimi tersine çevirmek için İstanbul'un bazı ilçelerinde elinden geleni ardına koymamış birisiydi. Kaybedince 'Hüngür hüngür ağladım' diyecek kadar hırslı aynı zamanda sulu göz birisiymiş onu anladık. Bir şehirde yerel yönetim sandıkla değişince neden hüngür hüngür ağlar? Neyi kaybettin? Üstün vatandaşlarımızın bunu anlaması lazım. Tek ağlamalarının sebebi onlar buranın kendi malı, mülkü olduğu algısına kapıldılar. Aynı duyguları bu ülkenin her safında düşünüyorlar. Böyle bir hülyada, rüyadalar. Alıştılar ağlamaya önümüzdeki seçimde de inşallah onları hep birlikte hıçkıra hıçkıra ağlatacağız."