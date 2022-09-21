Mansur Yavaş'tan Ekrem İmamoğlu mesajı. Kritik dava öncesi flaş paylaşım

Milli Gazete'nin haberine göre, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında Yüksek Seçim Kurulu üyelerine hakaret ettiği iddiasıyla açılan davaya ilişkin, paylaşımda bulundu.

Mansur Yavaş, paylaşımında şunları kaydetti:

“Halkın iradesi ve demokratik hukuk sistemi, her türlü bürokratik vesayetten üstündür. Gençlerimize olan sorumluluğumuz ve demokrasiye olan inancımla yanındayım Ekrem İmamoğlu.”