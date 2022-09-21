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  • Mansur Yavaş'tan Ekrem İmamoğlu mesajı. Kritik dava öncesi flaş paylaşım

Mansur Yavaş'tan Ekrem İmamoğlu mesajı. Kritik dava öncesi flaş paylaşım

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’na destek verdi.

Haber Giriş: 21 Eylül 2022 Çarşamba - 09:09
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Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'tan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu mesajı. Kritik dava öncesi flaş paylaşım

Mansur Yavaş'tan Ekrem İmamoğlu mesajı. Kritik dava öncesi flaş paylaşım
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Milli Gazete'nin haberine göre, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında Yüksek Seçim Kurulu üyelerine hakaret ettiği iddiasıyla açılan davaya ilişkin, paylaşımda bulundu. 

Mansur Yavaş, paylaşımında şunları kaydetti:

“Halkın iradesi ve demokratik hukuk sistemi, her türlü bürokratik vesayetten üstündür. Gençlerimize olan sorumluluğumuz ve demokrasiye olan inancımla yanındayım Ekrem İmamoğlu.”

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vatandaş
21.09.2022 10:20
iki başkanı da kutluyorum helal olsun ikinize de tebrikler  
 
Muhammet bayrak
21.09.2022 10:14
güzel insan her zaman belliydi.fakat icraatları duruşu söylemleri helal olsun.seçilmişleri seçenlere bırakın seçmeni yok saymayin.istanbuldan örnek.  
 
Türk
21.09.2022 10:07
Kılıçdaroğlu aday olmasın diye oynanan AKP İmamoğlu orta oyunu İmamoğlu hiç bir zaman güven vermedi ne kadar haklı olduğumuzun göstergesi düşünebilen beyinler için  
 
TÜM YORUMLAR (10)
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