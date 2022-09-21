Davası ertelenen İmamoğlu’ndan ilk açıklama: Boş işlerle uğraşmasınlar

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, mahkemenin verdiği erteleme kararını ziyaret ettiği İstanbul Erkek Lisesi çıkışında aldı. Konuyla ilgili ilk açıklamasını, okulun merdivenlerinde, öğrencilerin arasında yapan İmamoğlu şunları söyledi.

“BOŞ İŞLERLE UĞRAŞMASINLAR”

Olmaması gereken bir dava süreci yaşanıyor. Delillerin dinlenmesi, şahitlerin dinlenmesi süreçleriyle Kasım’a uzatılmış. Ama zaten ne yazık ki olmaması gereken bir dava sürdürülüyor. Boş işler bunlar. Dolu iş burası işte; çocuklar, gençler, gelecek, yaşam, hayat… Bunların üreteceği şeyler. Bizim onlara bir gelecek hazırlamamız. Mesele bu. Diğeri boş. Boş işlerle uğraşmasınlar. Bir an önce bu defteri kapatsınlar isterim. Şu gençlere bakın, esas gerçek burada"