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Davası ertelenen İmamoğlu’ndan ilk açıklama: Boş işlerle uğraşmasınlar

Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) hakaret ettiği iddiasıyla yargılandığı davanın erteleme talebiyle ilgili konuşan İmamoğlu, “Boş işler bunlar. Dolu iş burası işte; çocuklar, gençler, gelecek, yaşam, hayat…” ifadelerini kullandı.

Haber Giriş: 21 Eylül 2022 Çarşamba - 13:07
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Davası ertelenen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’ndan ilk açıklama: Boş işlerle uğraşmasınlar

Davası ertelenen İmamoğlu’ndan ilk açıklama: Boş işlerle uğraşmasınlar
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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, mahkemenin verdiği erteleme kararını ziyaret ettiği İstanbul Erkek Lisesi çıkışında aldı. Konuyla ilgili ilk açıklamasını, okulun merdivenlerinde, öğrencilerin arasında yapan İmamoğlu şunları söyledi.

“BOŞ İŞLERLE UĞRAŞMASINLAR”

Olmaması gereken bir dava süreci yaşanıyor. Delillerin dinlenmesi, şahitlerin dinlenmesi süreçleriyle Kasım’a uzatılmış. Ama zaten ne yazık ki olmaması gereken bir dava sürdürülüyor. Boş işler bunlar. Dolu iş burası işte; çocuklar, gençler, gelecek, yaşam, hayat… Bunların üreteceği şeyler. Bizim onlara bir gelecek hazırlamamız. Mesele bu. Diğeri boş. Boş işlerle uğraşmasınlar. Bir an önce bu defteri kapatsınlar isterim. Şu gençlere bakın, esas gerçek burada"

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maho
21.09.2022 13:17
Talimatla dava açtıranlar bu ülke kabile devleti değil  
 
Millet
21.09.2022 13:13
Ek bey valiye küfür eden YSK üyelerine hakaret eden sen,rapremde, selde,karda kaçan sen sonra başkasına laf ediyorsun.Sen başkan değil darbukatür baryam gibi tiyatrocu olsaydın İstanbul faydan olurdu  
 
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