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Ekşi Sözlük kapatıldı mı? Ekşi Sözlük’e ne oldu?

Kayıtlı yazarların yorumlarını içeren bir katılımcı sözlük olan Ekşi Sözlük erişim sorunuyla karşı karşıya. Ekşi Sözlük'e giriş yapamayan kullanıcılar Ekşi Sözlük’e ne olduğunu merak ediyor. Peki, Ekşi Sözlük kapatıldı mı? Ekşi Sözlük’e ne oldu?

Haber Giriş: 22 Şubat 2023 Çarşamba - 10:37
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Ekşi Sözlük kapatıldı mı? Ekşi Sözlük’e ne oldu?

Ekşi Sözlük kapatıldı mı? Ekşi Sözlük’e ne oldu?
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Ekşi Sözlük bir süredir erişim problemi yaşanıyordu. Ekşi Sözlük'e giriş yapamayan kullanıcılar Ekşi Sözlük’ün kapatılıp kapatılmadığını merak ediyor. Peki, Ekşi Sözlük kapatıldı mı? Ekşi Sözlük’e ne oldu?

EKŞİ SÖZLÜK KAPATILDI MI?

Kullanıcılar Ekşi Sözlük’e erişim sorunu yaşıyordu. Ekşi Sözlük'e giriş yapamayan kullanıcılar erişim sorununun nedenini merak ediyordu.

İnternet sitesi Ekşi Sözlük'e erişim, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu kararıyla engellendi. Karar, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nun (BTK) sitesinde yayımlandı.

İnternet sitesi Ekşi Sözlük'e erişim engeli getirildi.

Ekşi Sözlük’e erişim engeli kararının, 5651 sayılı yasanın 8/a maddesinde düzenlenen milli güvenlik ve kamu düzeninin korunması gerekçesiyle alındığı belirtildi.

İlgili maddeye göre Ekşi Sözlük’e erişim engeli kararı, BTK Başkanı tarafından alınıp uygulanabiliyor.

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