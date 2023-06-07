Ekvador’da sel felakete yol açtı

Güney Amerika ülkesi Ekvador'da, şiddetli yağışların yol açtığı sellerden 15 bin kişinin etkilendiği bildirildi.

Ekvador’da sel felakete yol açtı

Anadolu Ajansı’nın haberine göre, Ekvador basınında çıkan habere göre, ülkenin kuzeybatısındaki Esmeral'da kentinde yoğun yağışlar sele neden oldu.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Genel Sekreterliğinden yapılan açıklamada, sellerden 15 bin ailenin etkilendiği, 842 kişinin geçici barınaklara alındığı, 1467 kişinin ise sivil savunma ekipleri tarafından kurtarıldığı belirtildi.

Şiddetli yağışlardan şu ana kadar 2 bin 895 evin zarar gördüğü ifade edilen açıklamada, 1 aylık yağışın 12 saatte düştüğü kaydedildi.

Açıklamada, arama kurtarma çalışmalarının aralıksız devam ettiği, bazı bölgelere ise elektrik ve içme suyu hizmetinin sağlanamadığı bildirildi.

Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde, mahalle ve sokakların sular altında kaldığı görülüyor.

ekvador2.jpg

ekvador3.png

Öne Çıkanlar
Yılmaz Özdil gençlerin geleceğini çalan gazetecileri açıkladı
Yılmaz Özdil gençlerin geleceğini çalan gazetecileri açıkladı
Avrupa Seks Şampiyonasında hangi branşa kaç puan verileceği belli oldu
Avrupa Seks Şampiyonasında hangi branşa kaç puan verileceği belli oldu
Türkiye’yi batıran ekonomi modelini savunan Şakkadanak Batırel ilk kez gerçeği kabul etti
Türkiye’yi batıran ekonomi modelini savunan Şakkadanak Batırel ilk kez gerçeği kabul etti
Beşiktaş UEFA'ya başvurdu. Ahmet Nur Çebi'den flaş açıklama
Beşiktaş UEFA'ya başvurdu. Ahmet Nur Çebi'den flaş açıklama
Fatih Terim'in hesabını çaldılar. Flaş Ali Koç paylaşımı
Fatih Terim'in hesabını çaldılar. Flaş Ali Koç paylaşımı
Erden Timur'un şampiyonluk kutlamalarını kime izlettiği ortaya çıktı. Galatasaraylıları heyecanlandıracak gelişme
Erden Timur'un şampiyonluk kutlamalarını kime izlettiği ortaya çıktı. Galatasaraylıları heyecanlandıracak gelişme
Son Haberler
Yatırımcının bir haftada yüzde 40 kaybettiren o senede tedbir geldi Ekonomi
Yatırımcının bir haftada yüzde 40 kaybettiren o senede tedbir geldi
Dolar ralliye başlayınca ekonomiyi perişan eden Nebati'nin sözleri gündem oldu Ekonomi
Dolar ralliye başlayınca ekonomiyi perişan eden Nebati'nin sözleri gündem oldu
Ukrayna’daki hidroelektrik santraline saldırı: 1 ölü Dünya
Ukrayna’daki hidroelektrik santraline saldırı: 1 ölü
İstanbul’da trafiğe Şampiyonlar Ligi finali düzenlemesi! Bu yollar 5 gün kapanacak Güncel
İstanbul’da trafiğe Şampiyonlar Ligi finali düzenlemesi! Bu yollar 5 gün kapanacak
Dolar onlar için mi yükseliyor? 'Doları tutmayın' mesajı vermişlerdi Ekonomi
Dolar onlar için mi yükseliyor? 'Doları tutmayın' mesajı vermişlerdi
Profesörden gebelere çarpıntı uyarısı Sağlık
Profesörden gebelere çarpıntı uyarısı
Babalar Günü ne zaman? 2023 Babalar Günü hangi güne denk geliyor? Keşfet
Babalar Günü ne zaman? 2023 Babalar Günü hangi güne denk geliyor?