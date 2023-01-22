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Bir anda kendiliğinden hareket etmeye başladı: Kimse ne olduğunu anlamadı

Malatya’da bir otomobil sürücüsü, el frenini çekmeyi unuttu. El freni unutulan araç, korku dolu anlar yaşattı. O anlar ise saniye saniye kameraya yansıdı.

Haber Giriş: 22 Ocak 2023 Pazar - 12:16
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El freni çekilmeyi unutulan araç korku dolu anlar yaşattı

Bir anda kendiliğinden hareket etmeye başladı: Kimse ne olduğunu anlamadı
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Malatya’da el freni çekilmeyi unutulan araç aniden hareket edince paniğe neden oldu. Araç yaklaşık 200 metre geri geri ilerledikten sonra kaldırıma çarparak durabilirken facianın eşiğinden dönüldü.

Olay, Yeşilyurt ilçesine bağlı Çilesiz Mahallesi'nde meydana geldi.

ANİDEN HAREKET EDEREK TRAFİKTE GERİ GERİ GİTTİ

Edinilen bilgilere göre, Mıhlıdut Caddesi üzerinde bulunan bir alışveriş merkezine giden N.K.’nın el frenini çekmeyi unuttuğu 44 PY 427 plakalı aracı aniden hareket ederek akan trafikte geri geri gitmeye başladı.

Bölgede çalışma yapan belediye işçilerinin durumu fark ederek müdahale etmek istediği otomobil kaldırma çarparak durabilirken o anlar ise saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.

Yaralananın olmadığı olayda durumu fark eden sürücü N.K. aracını alarak bölgeden uzaklaştı.

 

(Kaynak: İHA)

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