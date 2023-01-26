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  • Otobüs içinde yolcular varken suya gömüldü. Kadınların çığlığı unutulmayacak

Otobüs içinde yolcular varken suya gömüldü. Kadınların çığlığı unutulmayacak

Malatya’da halk otobüsü baraj gölüne uçtu. Aracın içinden ve dışarıdan görüntüler ortaya çıktı.

Haber Giriş: 26 Ocak 2023 Perşembe - 14:21
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Malatya'da otobüs içinde yolcular varken gölete uçtu. Dehşet dolu anlar

Otobüs içinde yolcular varken suya gömüldü. Kadınların çığlığı unutulmayacak
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İHA’nın haberine göre, kaza Battalgazi ilçesi Karakaya Baraj Gölü'nde bulunan Atabey Feribot İskelesi'nde yaşandı. İddiaya göre, bölgeye sefer yapan Malatya Büyükşehir Belediyesi şirketi MOTAŞ’a ait halk otobüsü içerisinde yolcular varken sürücüsünün kontrolünden çıkarak Karakaya Baraj Gölü'ne uçtu.

Göle düştükten sonra feribota çarpan otobüste bulunan yolcuları kurtarmak için zamanla yarışıldı. Can pazarının yaşandığı kazada çevrede bulunan vatandaşlar hemen feribottan otobüsün üzerine çıkarak havalandırma kapakları ve kırdıkları camlardan içerideki yolcuları çıkarmaya başladı.

Yaşanan bu can pazarı amatör cep telefonu kameralarına da yansırken bölgeye gelen Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Su Altı Arama Kurtarma ekipleri de hemen çalışma başlattı. Otobüste yaklaşık 10 yolcu kurtarılırken, kaza sonucu yaralanan 3 kişi ise ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Olay yerine çok sayıda kurtarma ve jandarma ekibi yönlendirilirken, dalgıçlar otobüste başka yolcu olup olmadığını belirlemek için uzun süre çalışma yaptı.

Kazaya tanık olan vatandaşlar, otobüsün manevra yaptıktan sonra hakimiyetini kaybederek suya düştüğünü ve sonrasında herkesin otobüsteki yolcuları kurtarmak için büyük mücadele verdiğini söyledi.

Kaza sonrası bölgeye gelen Battalgazi Kaymakamı Erkan Savar ile Belediye Başkanı Osman Güder’de çalışmaları yakından takip etti. Otobüsün sudan çıkarılması için çalışma başlatılırken, jandarma da kazayla ilgili inceleme başlattı.

KAMERA KAYITLARI ORTAYA ÇIKTI

Öte yandan Atabey İskelesi'nde yaşanan kazanın güvenlik kamera kayıtları da ortaya çıktı. Görüntülerde otobüsün iskeleye doğru yanaştığı ve sonrasında direksiyon hakimiyetini kaybedip manevra yaptıktan sonra suya düştüğü görülüyor.

Kazanın araç içi kamera görüntüleri de ortaya çıktı. Görüntülerde kazayı hisseden yolcuların paniklediği görülürken aracın suya daldığı anda ise yolcuların çığlık attıkları duyuluyor.

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Malatya Drift
26.01.2023 14:25
Şöför drift yapmış bu nasıl bir olay???  
 
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